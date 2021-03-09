Устроившего резню на улице Волгограда вернули в психбольницу

Расследования 09.03.2021 16:27
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09.03.2021 16:27
Напавшего на прохожих с заточенным инструментом волгоградца вернули в стационар. Как сообщили ИА «Высота 102» в областном комитете здравоохранения, до определения судом места дальнейшего пребывания пациента он будет находиться на лечении. Как стало известно информагентству, речь идет об областной психиатрической больнице №2, из которой мужчина выписался в ноябре прошлого года. «Сейчас он получает необходимую медицинскую помощь», - отметили в облздраве.
Напомним, рано утром 7 марта вооруженный наточенной стамеской мужчина напал на 67-летнюю женщину и нанес ей множество колото-резанных ран. Ненормальный, который в мороз был одет в майку и трико, успел огреть железным инструментом другого прохожего. Преступника пытался задержать полицейский – в процессе погони псих бросил кирпич в проезжавший мимо автомобиль. Вскоре сотруднику правопорядка удалось задержать злоумышленника и распылить ему в лицо газовый баллончик.
До жуткого инцидента, как отмечали наблюдавшие за пациентом медики, психическое состояние мужчины было стабильным.
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