



Волгоградцы, принявшие участие в опросе ИА «Высота 102», высказались против возможной отмены домашних заданий в школе. Как сообщает информагентство по итогам голосования, за благотворное влияние домашнего задания на школьников проголосовали 69% респондентов.

В Telegram-канале ИА «Высота 102» в опросе приняли участие чуть менее тысячи человек. 387 человек - 43% - выбрали вариант ответа, согласно которому они считают, что работа над заданиями дома приучает к дисциплине ребенка. 234 респондента - 26% - также считают, что закрепление материала дома, полученного в школе, дает основу полученным знаниям.

- Самостоятельная работа над изучением материала на основе полученных данных - это фундамент знаний, - высказались под опросом жители региона.

За отмену домашнего задания высказались всего 19% - 171 человек. Они считают, что домашнее задание дает лишь стресс и головную боль школьнику вместо приятного досуга и отдыха. 108 человек - 12% - считают, что домашнее задание является причиной скандалов в семье.

Напомним, ранее спикер ГД Вячеслав Володин предложил отменить домашние задания для школьников. По его мнению, у детей появляются новые возможности для формального выполнения домашнего задания - технологии искусственного интеллекта, поиск готовых ответов в интернете и т.д. Тем самым всё это порой превращается просто в пустую трату времени.