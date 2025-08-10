



В Красноармейском районе Волгограда минувшим вечером произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла, двух автомобилей и автобуса. Как рассказали очевидцы, в результате аварии в больницу были госпитализированы водитель и пассажир мотоцикла.

Уточняется, что авария произошла поздним вечером на проспекте имени Героев Сталинграда. Авария произошла напротив отделения «Сбера».

На место столкновения прибыли сотрудники полиции и медики. Известно, что пассажир мотоцикла находится в реанимации.

В пресс-службе ГУ МВД по региону происшествие не прокомментировали

Фото: Треш Волгоград / t.me