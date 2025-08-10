Происшествия

На юге Волгограда в массовом ДТП покалечился мотоциклист и его пассажир

10.08.2025 10:36
10.08.2025 10:36


В Красноармейском районе Волгограда минувшим вечером произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла, двух автомобилей и автобуса. Как рассказали очевидцы, в результате аварии в больницу были госпитализированы водитель и пассажир мотоцикла.

Уточняется, что авария произошла поздним вечером на проспекте имени Героев Сталинграда. Авария произошла напротив отделения «Сбера».  

На место столкновения прибыли сотрудники полиции и медики. Известно, что пассажир мотоцикла находится в реанимации. 

В пресс-службе ГУ МВД по региону происшествие не прокомментировали

Фото: Треш Волгоград / t.me

12:13
В МВД рассказали о мошеннической схеме с QR-кодомСмотреть фотографии
11:36
На севере Волгограда погиб пешеход после наезда иномаркиСмотреть фотографии
11:05
В России планируются увеличить штрафы за шумные автомобилиСмотреть фотографии
10:36
На юге Волгограда в массовом ДТП покалечился мотоциклист и его пассажирСмотреть фотографии
10:06
«Ждет победы Волгоград»: «Ротор» 10 августа дома сыграет с «Уфой»Смотреть фотографии
09:36
Волгоградцы жалуются на сбой мобильной связи и интернетаСмотреть фотографии
09:10
«Только эти не фотографируйте»: в Волгограде из-за высоких цен арбузы стали продавать четвертинкамиСмотреть фотографии
08:42
Волгоградцы высказались против возможной отмены домашних заданий в школеСмотреть фотографии
08:11
МО: 121 БПЛА ликвидировали за ночь над регионами РоссииСмотреть фотографии
08:00
В Саратовской области погиб человек в результате атаки БПЛАСмотреть фотографии
07:35
До +30º и дожди с грозами ожидаются в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:58
Росстат: безработица в Волгоградской области снизилась до 1,9%Смотреть фотографии
21:48
Большой парад планет увидят волгоградцы 10 августаСмотреть фотографии
21:36
«Приехали из хуторов»: в Волгограде прошел баскетбольный фестиваль «Оранжевый мяч»Смотреть фотографии
20:43
В Волжском охранник детского сада задержал рецидивистаСмотреть фотографии
19:51
«Мои дети его не били»: полиция начала проверку инцидента в лагере Гули Королевой под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:58
Энергетики вернули свет в дома волгоградцев после пожара на стихийной свалкеСмотреть фотографии
18:25
Когда футбол в крови: экс-игрок «Ротора» Сергей Храмцов рассказал о переходе в команду сына МаксимаСмотреть фотографии
17:53
Волгоградец выловил полутораметрового чудо-сомаСмотреть фотографии
17:22
Человек-газон встретит болельщиков «Ротора» перед матчем с «Уфой»Смотреть фотографии
16:50
15-летний мальчик погиб в массовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:13
Володин предложил отменить домашние задания для школьниковСмотреть фотографии
15:15
«Не так все страшно?»: чиновники отреагировали на скандал с Домом милости для бездомныхСмотреть фотографии
14:34
«Может, их током?»: спасатели назвали причину гибели прыгунов с моста на острове ЗеленыйСмотреть фотографии
13:29
Волгоградским УК выписали штрафов на 30 миллионовСмотреть фотографии
13:09
Конец пеклу. В Волгограде впервые за месяц температура упала ниже +30Смотреть фотографии
12:02
«В честь них велели салютовать из всех пушек»: как арбузы стали символом Волгоградской области и прославили ее на всю странуСмотреть фотографии
11:17
В Волгограде подросток впал в кому после «полтарашки» с джин-тоникомСмотреть фотографии
10:49
«Неоднократно просили убрать»: волгоградцы остались без света из-за сгоревшей свалкиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:00
Торжество труда и опыта: реконструкторы трамвайной линии на Ангарском добрались до финальной точкиСмотреть фотографииCмотреть видео
 