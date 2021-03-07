



До нападения на прохожих с заточенной стамеской 46-летний волгоградец не вызывал опасения для окружающих, так как его состояние было стабильно. Об этом ИА «Высота 102» сообщили сегодня в комитете здравоохранения Волгоградской области.

«Мужчина в ноябре 2020 года выписался из психиатрической больницы №2. После выписки он регулярно наблюдался у участкового психиатра диспансерного отделения №1. Медработник посещал его на дому, пациент также самостоятельно приходил в медучреждение. Состояние расценивалось как стабильное, оснований для продолжения лечения в условиях стационара не возникало», - сообщили в облздраве.

Напомним, что сегодня рано утром вооруженный режущим инструментом мужчина на улице напал на 67-летнюю женщину, причинив ей множественные колото-резанные раны головы и рук. Затем он угрожал стамеской прохожему возле магазина на улице Николая Отрады. Примечательно, что нападавший был одет не по погоде: на нем были майка и трико, шлепки на ногах. Буйного мужчину увидел старший сержант полиции, который утром шел на работу. Он попытался обезоружить мужчину, но он оказал сопротивление, а потом пытался убежать.

Во время преследования неадекватный волгоградец кинул кирпич в проезжающий мимо автомобиль «Ford», кидался на прохожих, которые встречались у него на пути. В районе ул. набережная Волжской Флотилии, у магазина, сотрудник полиции догнал злоумышленника и распылил ему в лицо газовый баллончик. После этого буйного мужчину удалось связать. В это время подъехал наряд полиции, который вызвал полицейский.

Известно, что психбольной во время своих похождений успел ударить по голове стамеской еще одного прохожего. К счастью, серьезных травм мужчине он не нанес.

В региональном главке МВД сообщили, что задержанного отвезли в отдел полиции, а потом вызвали скорую психиатрическую помощь, которая забрала злоумышленника.

В облздраве пояснили, что принудительное лечение такого пациента возможно только по постановлению суда на основании собранных правоохранителями материалов и результатов судебно-психиатрической экспертизы.



