В Дзержинском районе Волгограда воспламенилась баня

Происшествия 08.03.2021 09:41
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08.03.2021 09:41
Пожар в бане на улице Московской произошел накануне в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в деревянной постройке площадью 120 квадратных метров накануне днем полыхала деревянная обрешетка. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров. Спустя 20 минут пожарные расчеты справились с огнем. Причиной происшествия могли стать неправильное устройство и нарушение правил эксплуатации печи.
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