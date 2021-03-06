В январе умерли почти 4 тысячи жителей Волгоградской области





Первый месяц этого года оказался последним для 3838 жителей Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата, по сравнению с январем 2020 года уровень смертности в регионе составил 130,8% - год назад из жизни ушли 2934 человека. При этом количество родившихся в регионе составило 1452 человека, тогда как в январе прошлого года на свет появились 1663 малыша. Падение рождаемости зафиксировано на 12,7%.

Причиной смерти 103 человек, умерших в январе, стал коронавирус. Однако помимо этого еще 644 случая вошли в ковидную смертельную статистику. Так, коронавирус повлиял на развитие фатальных осложнений, закончившихся смертью 165 человек. Еще 479 человек, болевших коронавирусом, скончались от других заболеваний.

Между тем, рост смертности в январе 2021 года зафиксирован во всех регионах России, кроме Ненецкого автономного округа. В ЮФО самый высокий уровень смертности отмечен в Севастополе – 149,6%, самый низкий в Астрахани – 117,4%. Среди регионов Южного федерального округа больше всего умерших от коронавируса в Ростовской области – 916 человек, меньше всего жертв пандемии в январе 2021 года было в Адыгее – 36 человек.







