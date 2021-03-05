Нина Черняева не будет участвовать в выборах в Государственную думу осенью этого года. Об этом сама парламентарий заявила сегодня в ходе встречи губернатора с областным Союзом женщин, который она возглавляет, сообщил ИА «Высота 102» источник в администрации региона.

Черняева отметила, что депутатский корпус должен обновляться. Она поблагодарила за поддержку партию, жителей и губернатора, отметив, что планирует сосредоточиться на общественной работе в Волгоградской области.

По окончании мероприятия в беседе с журналистами Черняева подтвердила данную информацию, отметив, что кресло депутата Госдумы не должно быть пожизненным.

«Те задачи, которые передо мной ставил губернатор, «Единая Россия» и жители, я выполняла и буду выполнять до окончания срока полномочий. Новым депутатам я буду помогать, подсказывать, если надо, и поддерживать», - заключила Черняева.

Справка. Нина Черняева стала депутатом Государственной думы по списку партии «Единая Россия» в 2016 году. В прошлом возглавляла Волгоградскую областную клиническую больницу №1, работала заместителем главы администрации региона, также некоторое время была министром труда и занятости региона.