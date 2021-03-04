Авария с участием автомобиля такси в Советском районе спровоцировала утром гигантскую пробку на проспекте Университетском в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на очевидцев, вблизи гипермаркета "Лента" автомобиль "Яндекс.Такси" столкнулся с иномаркой. Автомобилисты сообщают, что такси сильно повреждено. По предварительным данным, есть пострадавшие. На место происшествия прибыли два автомобиля скорой помощи, инспекторы ГИБДД.

В пресс-службе ГУ МВД России по региону сообщили, что в результате аварии пострадал 33-летний водитель автомобиля такси. Мужчину с места ДТП госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами.

По предварительной информации, водитель автомобиля "Renault Logan" (такси), двигаясь по проспекту Университетскому со стороны Ворошиловского района, напротив гипермаркета "Лента" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной "Chery Amulet", которая от удара выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомашиной " Mazda 6 ". На месте происшествия работают наряды ДПС, следственно-оперативная группа.