Происшествия 03.03.2021 17:37
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03.03.2021 17:37
В Тракторозаводском районе 13-летняя школьница заявила на свою мать, которая ее кусала и избивала, в полицию. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, подросток обратилась за помощью к инспекторам подразделения по делам несовершеннолетних. Девочка рассказала, что пьяная мать в очередной раз на нее напала. После врачебной экспертизы у пострадавшей выявили ушибы головы и рану на пальце.
40-летняя подозреваемая полностью признала свою вину. Она не смогла пояснить, почему избивала девочку. Отметим, что семья с 2020 года состоит на учете из-за того, что женщина злоупотребляет спиртным. Она уже много раз привлекалась к административной ответственности за избиение своей дочери.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним). Избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.
На данный момент с семьей работают психологи и сотрудники ПДН.
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