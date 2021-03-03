Происшествия

В Волгоградской области бывший зэк ради забавы поджег две иномарки

Происшествия 03.03.2021 12:42
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03.03.2021 12:42


В Среднеахтубинском районе ранее судимый местный житель подпалил две иномарки соседей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, сигнал в дежурную часть полиции о поджоге автомобиля «Дэу Нексия» поступил около 05.30. Иномарка частично выгорела. 
Через несколько часов соседка пострадавших позвонила в полицию и сказала, что неизвестный мужчина пытается поджечь и ее автомобиль «Хендэ Гретта». Сотрудникам Отдела МВД по Среднеахтубинскому району удалось задержать поджигателя. Им оказался 41-летний мужчина, который ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу. В момент задержания, бывший заключенный находился в пьяном состоянии. Причину поджога подозреваемый объяснил тем, что просто хотел посмотреть, как будут гореть автомобили.   
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела          
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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