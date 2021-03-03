Жителя Волгоградской области наказали рублем за нацистскую символику в соцсети

Расследования 03.03.2021 10:41
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03.03.2021 10:41
Житель Фролово привлечен к административной ответственности за распространение экстремистских материалов в социальной сети. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, постановлением районного суда 31-летний мужчина оштрафован на 2000 рублей.
Судом установлено, что 31-летний мужчина на своей страничке в "ВКонтакте" разместил в свободном доступе текстовый материал, внесенный в Федеральный список экстремистских материалов, а также изображения, содержащие символику и атрибутику нацистской Германии. Суду житель Фролово пояснил, что действительно разместил указанные материалы, но в настоящее время он данной страницей не пользуется, доступ к ней утратил.
Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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