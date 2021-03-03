Расследования

Жителя Волгоградской области наказали рублем за нацистскую символику в соцсети

Расследования 03.03.2021 10:41
0
03.03.2021 10:41


Житель Фролово привлечен к административной ответственности за распространение экстремистских материалов в социальной сети. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, постановлением районного суда 31-летний мужчина оштрафован на 2000 рублей.
Судом установлено, что 31-летний мужчина на своей страничке в "ВКонтакте" разместил в свободном доступе текстовый материал, внесенный в Федеральный список экстремистских материалов, а также изображения, содержащие символику и атрибутику нацистской Германии. Суду житель Фролово пояснил, что действительно разместил указанные материалы, но в настоящее время он данной страницей не пользуется, доступ к ней утратил.
Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача". Квартиры от 2,4 млн рублей.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

АО «ВТЗ» требуется контролер лома и отходов металла.Тел.: 89270606332
Расследования
03.03.2021 12:32
Расследования 03.03.2021 12:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.03.2021 19:48
Расследования 02.03.2021 19:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.03.2021 17:46
Расследования 02.03.2021 17:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.03.2021 16:30
Расследования 02.03.2021 16:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.03.2021 15:04
Расследования 02.03.2021 15:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.03.2021 14:37
Расследования 02.03.2021 14:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.03.2021 18:02
Расследования 01.03.2021 18:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.03.2021 16:30
Расследования 01.03.2021 16:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.03.2021 13:34
Расследования 01.03.2021 13:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.03.2021 09:40
Расследования 01.03.2021 09:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.02.2021 15:45
Расследования 28.02.2021 15:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.02.2021 17:32
Расследования 26.02.2021 17:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.02.2021 11:28
Расследования 26.02.2021 11:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.02.2021 20:52
Расследования 25.02.2021 20:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.02.2021 17:42
Расследования 25.02.2021 17:42
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:50
В Волгоградской области выделили миллионы на взыскание с населения долгов за капремонтСмотреть фотографии
12:42
В Волгоградской области бывший зэк ради забавы поджег две иномаркиСмотреть фотографии
12:32
Подозреваемого в убийстве 20-летней давности задержали под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:03
ВТБ в Волгоградской области с начала года увеличил продажи автокредитов в 1,5 разаСмотреть фотографии
11:53
Нового старого бизнес-омбудсмена назначили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:35
В Волгоградской области стали чаще ловить крупных коррупционеровСмотреть фотографии
11:15
Вместо «Аэрофлота» в Волгоград с 1 июня будет летать «Россия»Смотреть фотографии
10:41
Жителя Волгоградской области наказали рублем за нацистскую символику в соцсетиСмотреть фотографии
10:15
Школьник попал под колеса «УАЗа» в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:29
Золото, романтика и колбаса: в Волгограде женщины и мужчины определились с подарками на 8 мартаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:45
Решат кадровый вопрос и обсудят преступность: депутаты спешат в Волгоградскую облдумуСмотреть фотографии
20:45
"Она была первой на очереди в реанимацию": как волгоградка с гипертонией пережила COVID-19Смотреть фотографии
19:48
«Извлекали колоссальную прибыль»: уголовное дело экс-депутатов гордумы Волгограда на пути в судСмотреть фотографии
17:46
Второго начальника осудили по делу о смертельном взрыве на барже под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:41
Снег, дождь и сильный ветер: убойную погоду обещают синоптики в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:09
В Волгоградской области от коронавируса умер 34-летний пациентСмотреть фотографии
16:30
Жителя Волжского отправили в колонию за ложный донос на приставаСмотреть фотографии
16:03
Есть пострадавшие: под Волгоградом «Mercedes» лоб в лоб столкнулся с «Москвичом»Смотреть фотографии
15:12
Стартовал дистанционный курс по социальному проектированию в Школе городских изменений РУСАЛаСмотреть фотографии
15:04
Волгоградского врача, обвинившего в побоях полицейских, осудили за клеветуСмотреть фотографии
14:37
«8 лет - это много»: зарубивший топором жену волгоградец подумал о будущемСмотреть фотографии
14:27
В Волгоградской области ищут «британский» штамм коронавирусаСмотреть фотографии
14:12
Всё под контролем: пройдите комплексную проверку автомобиляСмотреть фотографии
14:06
Волгоградский облздрав пояснил ситуацию с нехваткой вакцин от COVID-19Смотреть фотографии
12:24
Магазин в Волгоградской области заработал штраф за антиковидные нарушенияСмотреть фотографии
12:18
Прокуратура пролила свет на скандальную историю с павильоном на Аллее Героев в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:16
К пятилетию тарифа «Игровой» от «Ростелекома» абонентская плата для новых клиентов снижена в два разаСмотреть фотографии
11:10
Волгоградские единороссы задумались о выходе кандидатов в офлайнСмотреть фотографии
10:42
«Надо потерпеть»: ремонт моста на плотине Волжской ГЭС близится к концуСмотреть фотографии
10:33
Скамья примирения и сердечная арка: проспекту Жукова в Волгограде добавят романтизмаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 