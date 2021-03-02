Второго начальника осудили по делу о смертельном взрыве на барже под Волгоградом





Волжский городской суд признал Юрия Киселева, директора ремонтной организации ООО "Бриз", виновным по делу о гибели троих человек от взрыва газа на барже. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, Киселев приговорен к 2 годам колонии-поселения по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Трагедия произошла 23 июля 2018 года на территории Волжского судостроительно-судоремонтного завода. В результате взрыва погибли трое мужчин 56, 46 и 22 лет.

Из материалов дела следует, что ремонтные работы на несамоходной барже "3109-НП Техно" выполняло ООО "Бриз". В соответствии с должностной инструкцией Юрий Киселев был обязан контролировать выполнение должностных обязанностей сотрудниками организации и обеспечивать безопасность проводимых ими работ. Однако, как установлено, отсутствие должного контроля с его стороны повлекло осуществление работниками ремонта с нарушением Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, что привело к утечке пропана. В ходе судебного разбирательства подсудимый вину не признал. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, что в ноябре 2019 года по делу о взрыве газа на барже к 2 годам колонии-поселения был осужден Станислав Королев - производитель работ АО "Волжский судостроительно-судоремонтный завод". Он также был ответственным лицом за проведение ремонтных работ на барже. Королев вину признал в полном объеме.



