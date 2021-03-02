«8 лет - это много»: зарубивший топором жену волгоградец подумал о будущем





Слишком суровым посчитал приговор осужденный за зверское убийство жены житель Волгограда. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 52-летний Вадим Тюрморезов настаивал на смягчении наказания. Однако областной суд оснований для удовлетворения апелляционной жалобы фигуранта дела не увидел. Сегодня решение суда вступило в силу.

Жуткое преступление было совершено 2 февраля на острове Сарпинском. В ходе пьяного застолья Тюрморезов поссорился с женой, которая отказалась приготовить ему обед. После чего мужчина вышел во двор, нарубил мясо и снова потребовал от благоверной его накормить, на что та демонстративно отправилась спать. Разъяренный супруг взял топор и нанес им более 10 ударов по голове женщины, которая скончалась.

Вину в содеянном подсудимый полностью признал.



