«8 лет - это много»: зарубивший топором жену волгоградец подумал о будущем

Расследования 02.03.2021 14:37
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02.03.2021 14:37
Слишком суровым посчитал приговор осужденный за зверское убийство жены житель Волгограда. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 52-летний Вадим Тюрморезов настаивал на смягчении наказания. Однако областной суд оснований для удовлетворения апелляционной жалобы фигуранта дела не увидел. Сегодня решение суда вступило в силу.
Жуткое преступление было совершено 2 февраля на острове Сарпинском. В ходе пьяного застолья Тюрморезов поссорился с женой, которая отказалась приготовить ему обед. После чего мужчина вышел во двор, нарубил мясо и снова потребовал от благоверной его накормить, на что та демонстративно отправилась спать. Разъяренный супруг взял топор и нанес им более 10 ударов по голове женщины, которая скончалась.
Вину в содеянном подсудимый полностью признал.
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