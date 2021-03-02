В Волгоградской области ищут «британский» штамм коронавируса

Здравоохранение 02.03.2021 14:27
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02.03.2021 14:27
Исследования на выявление «британского» штамма коронавируса проводятся в Волгоградской области. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщила сегодня на брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Елена Краснова. По ее словам, под подозрением любой нетипичный случай болезни, особенно если она протекает тяжело, а также лица, которые прибывают в Волгоградскую область из-за рубежа. Биологические материалы, отобранные у таких пациентов, отправляются на более детальное исследование в научно-исследовательский институт Роспотребнадзора. "Пока сообщений от исследователей мы не получали, что выявлен такой штамм у жителей Волгоградской области. Но такие исследования проводятся", - сообщила Краснова.
"Британский" штамм коронавируса был впервые выявлен в сентябре 2020 года, а в декабре он уже стал доминирующим в Англии. По предварительным оценкам экспертов, этот штамм COVID-19 может быть до 70% более заразным, чем ранее встречавшиеся в стране генетические варианты вируса, а его летальность может быть выше на 30%.
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