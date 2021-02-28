Стала известна причина срыва сроков ликвидации «Белого моря» в Волгограде

Экология 28.02.2021 18:19
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28.02.2021 18:19
Власти Волгоградской области и федеральная служба по надзору в сфере природопользования не нашли общий язык в деле ликвидации опасного наследия «Химпрома» - так называемого «Белого моря». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект постановления Волгоградской областной думы, подготовленного по результатам парламентского часа об актуальных вопросах экологии и природопользования, к урегулированию возникшей проблемы готовы подключиться и депутаты регпарламента, которые готовят обращение в правительство РФ.
Как говорится в проекте постановления, администрация Волгоградской области подготовила двухэтапный проект ликвидации шламонакопителя. Первый этап предполагал ликвидацию наиболее опасного локального участка с высоким содержанием ртути в отходах площадью 0,5 га, второй – полную нейтрализацию захоронения опасных отходов, площадь которого составляет 25 га. Власти обосновывали это необходимостью избавиться в первую очередь от самого токсичного объекта. Однако Росприроднадзор настаивал на уничтожении «Белого моря» в один этап. Возникшие разногласия не позволили региону приступить к реализации проекта в прошлом году, несмотря на выделенные федеральным центром средства.
Уже в этом году администрация Волгоградской области обратилась в министерство природных ресурсов и экологии РФ с просьбой оказать содействие в согласовании Росприроднадзором варианта, предложенного региональными властями. Депутаты облдумы в свою очередь намерены обратиться в правительство РФ для получения поддержки поэтапной ликвидации шламонакопителя.
Ранее, напомним, в Волгоградской межрайонной прирородоохранной прокуратура заявили о намерении усилить контроль за реализацией проекта по ликвидации «Белого моря» завода-банкрота «Химпром». В 2020 году на ликвидацию "Белого моря" было предусмотрено 788 миллионов рублей, но они не были освоены. В 2021 году на эти цели заложено 2,3 миллиарда рублей, но когда начнутся работы, неизвестно.
Ранее "Высота 102" сообщала, что в конце января текущего года Волгоградский областной суд признал законным постановление Краснооктябрьского районного суда о назначении штрафа в размере 50 тысяч рублей комитету природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области за затягивание сроков заключения государственного контракта на выполнение работ по ликвидации химически опасных объектов от прошлой деятельности на ВОАО "Химпром".
Всего на обезвреживание шламонакопителя завода "Химпром" в бюджете Волгоградской области предусмотрено 2 млрд 265 млн 300 тысяч рублей. Практически вся сумма (98%) выделена региону из федеральной казны. Мероприятия запланированы в рамках регионального проекта "Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги".
Всего на ликвидацию так называемого "Белого моря" бывшего промышленного гиганта Волгограда предполагается потратить 5,2 млрд рублей.
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