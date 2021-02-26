Экономика

Корпоративный кредитный портфель банка «Открытие» по итогам 2020 года превысил 1 трлн рублей

Экономика 26.02.2021 10:44
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26.02.2021 10:44


По итогам 2020 года корпоративный кредитный портфель банка «Открытие» вырос на 13% и впервые превысил 1 трлн рублей. Объем выдач кредитных средств составил более 1,2 трлн рублей, что на 27% выше результата 2019 года. Средства на счетах корпоративных клиентов на 1 января 2021 года достигли 0,6 трлн рублей, показав рост на 22%. Количество компаний-клиентов крупного корпоративного сегмента в банке «Открытие» превысило 10 тысяч. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка.
В 2020 году банк развивал экспертизу в новых для себя продуктах (стал организатором и участником ряда сделок синдицированного кредитования, в т.ч. «Еврохим Северо-Запад-2» и бридж-финансирование Амурского газохимического комбината) и был сфокусирован на предоставлении комплексных решений для отдельных отраслей (в частности, разработано предложение для недропользователей, в рамках которого открыта кредитная линия и осуществлено товарное хеджирование для золотодобывающей группы «Мангазея»).
Команда КИБ банка «Открытие» в 2020 году в условиях пандемии COVID-19 предлагала клиентам продукты, позволяющие сгладить волатильность рынка и минимизировать клиентские риски. За 2020 объем процентного хеджирования вырос на 56%, валютного хеджирования – на 21%, хеджирование цен на биржевые товары (уголь, золото) превысило 600 млн долларов США. Доля банка на российском рынке физического золота увеличилась с 19% до 23%.
В 2020 году банк «Открытие» активно участвовал в проектах «зеленой» экономики: стал крупнейшим финансовым партнером Фонда развития ветроэнергетики в рамках строительства ветропарков в Астраханской и Волгоградской областях, профинансировал создание в Московской области комплекса по переработке отходов мощностью более 1,2 млн. тонн группы компаний «Эколайн».
Банк «Открытие» подтвердил статус одного из ведущих игроков на инвестиционном рынке и по итогам 2020 года занял 8-е место в рэнкинге организаторов и андеррайтеров рублевых облигационных займов информационного агентства Cbonds. Размещено более 50 выпусков облигаций 29 эмитентов на сумму 260 млрд рублей. Наиболее заметными стали размещения бумаг СУЭК, МТС, ЭР-Телеком, Росморпорт, ГК «Черкизово».
С учетом растущей роли государственно-частного партнерства в решении социально-экономических задач регионов банк «Открытие» выступил одним из организаторов и ключевым инвестором первого в России выпуска социальных облигаций для реализации проекта создания образовательных и культурных объектов в Якутии. Кроме того, подписаны прямое соглашение и кредитный договор на строительство Центра ядерной медицины в Бурятии.
В 2020 году банк продолжил активно участвовать в государственных программах в целях поддержки системообразующих организаций стратегически важных отраслей экономики, в том числе агропромышленного и строительного секторов. Реализовано более 100 проектов на сумму 85 млрд рублей с использованием программ Минпромторга РФ, Минэкономразвития РФ, Минсельхоза РФ, Минстроя РФ, ВЭБ.РФ, РЭЦ, ДОМ.РФ и других ведомств.
Одним из стратегических направлений бизнеса банка «Открытие» в 2020 году оставалось жилищное строительство. Банк входит в топ-4 кредитных организаций по работе с отраслью, финансируя застройщиков в 33 регионах страны, предоставляя комплексные решения и привлекательные финансовые условия покупателям квартир. Ключевыми городами этого направления бизнеса являются Москва, Санкт-Петербург, Казань, Красноярск, Краснодар, где в прошлом году банк профинансировал строительство более 1,3 млн. квадратных метров нового жилья, открыв более 11 тысяч счетов эскроу. На протяжении года банк успешно поддерживал сотрудничество со своими стратегическими партнерами - ПАО «Инград», СК «Арбан», «ИНТЕКО», ПАО «Группа ЛСР», а также закрыл первые сделки с новыми партнерами – ключевыми игроками рынка недвижимости. Это компании MR Group, HUTTON, ЦДС, группа компаний «Град», региональные КОМОССТРОЙ, АО ХК «СДС», «ЛенСтройГрад», «Унистрой» и другие.
В транзакционном бизнесе банк совершенствовал продуктовую линейку и развивал дистанционные каналы взаимодействия с корпоративными клиентами. С апреля 2020 года основные платежные сервисы предоставляются через новую систему ДБО «Открытие-Бизнес Онлайн», операционный день продлен до 23:30, все внутренние платежи осуществляются в режиме 24/5. Для клиентов, проводящих значительные объемы платежных операций, запущена технология прямой интеграции и обмена данными Host-to-Host.
Виктор Николаев, член правления, руководитель корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие»: «Мы довольны результатами 2020 года. Мы не только приросли по основным показателям бизнеса и увеличили долю активных клиентов до 71%, но и удержали высокое качество корпоративного кредитного портфеля в условиях локдауна и резко изменившихся макроэкономических условий. В 2021 году продолжим фокусироваться на наших целевых отраслях, предоставляя клиентам первоклассный сервис, позволяющий комплексно и комфортно управлять финансовыми потоками и расчетным бизнесом, минимизировать волатильность рынка, одновременно решая вопросы, связанные с личным благосостоянием».

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