Предприятия Волгоградской области наращивают производительность труда

Экономика 25.02.2021 14:03
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25.02.2021 14:03
Волгоградские компании стали активными участниками национального проекта «Производительность труда», направленного на оптимизацию производства, улучшение качества готовой продукции и снижение затрат на ее выпуск. В реализацию проекта в 2020 году включились предприятия разных сфер и отраслей — от черной металлургии до целлюлозно-бумажного производства.
Каждая организация имеет возможность выйти на прирост производительности труда на 30% за три года. Специалисты Федерального центра компетенций (ФЦК) проводят диагностику текущего состояния линий производства, выявляют так называемые узкие места и ищут потери, которые сдерживают выпуск продукции соответствующего качества в нужный срок. Затем они формируют пакет рекомендаций для руководства и коллектива того или иного предприятия, пользуясь которыми менеджмент продолжает начатое специалистами ФЦК дело. Многие компании уже отметили определенные результаты по итогам первых месяцев участия в проекте. Например, на предприятии по производству гофрокартона и упаковки получили улучшения по трем параметрам: время протекания процесса, работа с незавершенным производством и увеличение выработки на человека.
Как пояснил ИА "Высота102" российский промышленник Олег Савченко, выявлять факторы, которые влияют на итоговую производительность и даже самочувствие коллектива, просто необходимо.
«Сегодня государство помогает предприятиям увеличить производительность труда за счет консультаций, внедрения новых технологий, кооперации. Это даст дополнительный доход, товарооборот, соответственно, это дополнительные поступления в бюджет, прежде всего, Волгоградской области. Взаимный интерес и взаимная помощь принесут положительный, нужный эффект. Мы создаем конкурентную среду промышленного производства РФ с другими странами и другими крупными компаниями. Сегодня эта проблема выходит за рамки Волгограда и даже за рамки России. Мы должны конкурировать в мире», — считает председатель парламентской комиссии по вопросам реализации нацпроектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области Олег Савченко.
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