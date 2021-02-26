В Волгоградской области выросли цены на жилье

Экономика 26.02.2021 13:13
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26.02.2021 13:13
В четвертом квартале 2020 года в Волгоградской области средняя стоимость 1 кв. метра жилья на первичном рынке составила 50,3 тыс. рублей, на вторичном рынке – 43,9 тыс. рублей. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата. В третьем квартале прошлого года цены на жилье были меньше – 49,3 тысячи рублей за квадратный метр в новостройках и 43,2 тысячи рублей за квадратный метр на рынке вторичного жилья.
Среди регионов Южного федерального округа Волгоградская область находится на 6-м месте по ценам 1 кв. метра общей площади квартиры на первичном рынке жилья и на 7 месте на вторичном рынке. Самая дорогая недвижимость в ЮФО находится в Севастополе. Республика Калмыкия является регионом с самыми доступными ценами на жилую недвижимость.
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