В Волгоградской области выросли цены на жилье





В четвертом квартале 2020 года в Волгоградской области средняя стоимость 1 кв. метра жилья на первичном рынке составила 50,3 тыс. рублей, на вторичном рынке – 43,9 тыс. рублей. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата. В третьем квартале прошлого года цены на жилье были меньше – 49,3 тысячи рублей за квадратный метр в новостройках и 43,2 тысячи рублей за квадратный метр на рынке вторичного жилья.

Среди регионов Южного федерального округа Волгоградская область находится на 6-м месте по ценам 1 кв. метра общей площади квартиры на первичном рынке жилья и на 7 месте на вторичном рынке. Самая дорогая недвижимость в ЮФО находится в Севастополе. Республика Калмыкия является регионом с самыми доступными ценами на жилую недвижимость.



