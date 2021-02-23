Происшествия

Подарочек от автоледи: в Волгограде ДТП с пятью машинами преградило путь военной технике

Происшествия 23.02.2021 20:13
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23.02.2021 20:13




На проезде Дорожников в Волгограде выстроилась километровая пробка из-за ДТП с пятью автомобилями. Как сообщили ИА "Высота 102"  в пресс-службе ГУ МВД по региону, по предварительным данным, 36-летняя женщина за рулем "Chevrolet Cruze" не справилась с управлением и выехала на встречку, где произошло столкновение с фурой "DAF" и еще тремя легковушками - "Lada Granta", "Volkswagen Polo" и "Haima". К счастью, никто не пострадал. Но настроение у попавших в автоаварию водителей, отмечающих сегодня День защитника Отечества, явно испорчено.

По словам очевидцев, позади многотонника с включенной аварийной сигнализацией стоят два тягача, которые перевозят военную технику. Движение по полосе в сторону больничного комплекса в районе пересечения Дорожников с улицей Шекснинской, перекрыто. Машины объезжают препятствие по встречке. 

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