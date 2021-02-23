Подарочек от автоледи: в Волгограде ДТП с пятью машинами преградило путь военной технике











На проезде Дорожников в Волгограде выстроилась километровая пробка из-за ДТП с пятью автомобилями. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД по региону, по предварительным данным, 36-летняя женщина за рулем "Chevrolet Cruze" не справилась с управлением и выехала на встречку, где произошло столкновение с фурой "DAF" и еще тремя легковушками - "Lada Granta", "Volkswagen Polo" и "Haima". К счастью, никто не пострадал. Но настроение у попавших в автоаварию водителей, отмечающих сегодня День защитника Отечества, явно испорчено.





По словам очевидцев, позади многотонника с включенной аварийной сигнализацией стоят два тягача, которые перевозят военную технику. Движение по полосе в сторону больничного комплекса в районе пересечения Дорожников с улицей Шекснинской, перекрыто. Машины объезжают препятствие по встречке.