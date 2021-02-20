"Влетел в столб": в Волгограде кондуктор пострадала в ДТП с автобусом и троллейбусом





В Советском районе Волгограда произошла авария с участием общественного транспорта. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, около часа дня во время маневрирования на разворотном кольце на площади имени Куйбышева столкнулись автобус №65 и троллейбус №9. Пассажиров в салонах в это время не было. Однако кондуктор автобуса получила ушиб руки. Деформированы обшивка передней части кузова троллейбуса и автобуса. В настоящее время и троллейбусный, и автобусный маршруты продолжают работать в штатном режиме, пояснили в администрации Волгограда. Как рассказали ИА "Высота 102" очевидцы, автобус после столкновения с троллейбусом врезался в столб.

Напомним, автобус №65 обслуживает «дочка» компании «Питер Авто» - ООО «Волгоградский автобусный парк». Компания уже выплачивала материальный ущерб пострадавшей в результате ДТП с автобусом этой фирмы волгоградке за полученные в салоне травмы. А в сентябре этого года водитель автобуса питерской "дочки" полез с кулаками в кабину другого водителя, в результате чего автобус врезался в столб.

Фото ИА "Высота 102".