Происшествия

"Влетел в столб": в Волгограде кондуктор пострадала в ДТП с автобусом и троллейбусом

Происшествия 20.02.2021 14:53
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20.02.2021 14:53


В Советском районе Волгограда произошла авария с участием общественного транспорта. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, около часа дня во время маневрирования на разворотном кольце на площади имени Куйбышева столкнулись  автобус №65  и троллейбус №9. Пассажиров в салонах в это время не было. Однако кондуктор автобуса получила ушиб руки. Деформированы обшивка передней части кузова троллейбуса и автобуса. В настоящее время и троллейбусный, и автобусный маршруты продолжают работать в штатном режиме, пояснили в администрации Волгограда. Как рассказали ИА "Высота 102" очевидцы, автобус после столкновения с троллейбусом  врезался в столб.
Напомним, автобус №65 обслуживает «дочка» компании «Питер Авто» - ООО «Волгоградский автобусный парк». Компания уже выплачивала материальный ущерб пострадавшей в результате ДТП с автобусом этой фирмы волгоградке за полученные в салоне травмы. А в сентябре этого года водитель автобуса питерской "дочки" полез с кулаками в кабину другого водителя, в результате чего автобус врезался в столб.
Фото ИА "Высота 102".

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