"Влетел в столб": в Волгограде кондуктор пострадала в ДТП с автобусом и троллейбусом

Происшествия 20.02.2021 14:53
0
20.02.2021 14:53
В Советском районе Волгограда произошла авария с участием общественного транспорта. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, около часа дня во время маневрирования на разворотном кольце на площади имени Куйбышева столкнулись автобус №65 и троллейбус №9. Пассажиров в салонах в это время не было. Однако кондуктор автобуса получила ушиб руки. Деформированы обшивка передней части кузова троллейбуса и автобуса. В настоящее время и троллейбусный, и автобусный маршруты продолжают работать в штатном режиме, пояснили в администрации Волгограда. Как рассказали ИА "Высота 102" очевидцы, автобус после столкновения с троллейбусом врезался в столб.
Напомним, автобус №65 обслуживает «дочка» компании «Питер Авто» - ООО «Волгоградский автобусный парк». Компания уже выплачивала материальный ущерб пострадавшей в результате ДТП с автобусом этой фирмы волгоградке за полученные в салоне травмы. А в сентябре этого года водитель автобуса питерской "дочки" полез с кулаками в кабину другого водителя, в результате чего автобус врезался в столб.
Фото ИА "Высота 102".
Реклама
Встреча на встречке: две женщины пострадали из-за водителя-лихача в Волгограде20.02.2021 10:06
Происшествия 20.02.2021 10:06
В Волжском 75-летнюю женщину увезли в больницу из сгоревшего дома20.02.2021 09:14
Происшествия 20.02.2021 09:14
В Волгограде на оживленном перекрестке авария: двое пострадавших и пробка (ВИДЕО)19.02.2021 16:56
Происшествия 19.02.2021 16:56
Один человек пострадал в ДТП с двумя грузовиками в Волгограде19.02.2021 14:50
Происшествия 19.02.2021 14:50
В Волжском жителей дома снова напугали взрывным устройством (ВИДЕО)19.02.2021 12:27
Происшествия 19.02.2021 12:27
В Волгоградской области в лобовом ДТП погиб водитель из Ростова-на-Дону (ВИДЕО)19.02.2021 10:20
Происшествия 19.02.2021 10:20
В Волгограде загорелась кухня из-за электрической плиты19.02.2021 09:16
Происшествия 19.02.2021 09:16
Электрический чайник стал причиной переполоха в федеральном учреждении в Волгограде19.02.2021 09:14
Происшествия 19.02.2021 09:14
В Волгограде остановились скоростные трамваи19.02.2021 08:59
Происшествия 19.02.2021 08:59
В Волгоградской области задержали серийных дачных воришек18.02.2021 12:30
Происшествия 18.02.2021 12:30
Женщина за рулем китайского внедорожника сбила школьника под Волгоградом18.02.2021 10:11
Происшествия 18.02.2021 10:11
В Волгоградской области водитель погиб, переправившись через замерзший Дон18.02.2021 10:05
Происшествия 18.02.2021 10:05
Труп мужчины нашли под окнами девятиэтажки в Волгограде17.02.2021 15:18
Происшествия 17.02.2021 15:18
Камышанин законсервировал телефоны для своего приятеля в колонии17.02.2021 09:34
Происшествия 17.02.2021 09:34
Двое волгоградцев угорели на даче17.02.2021 08:57
Происшествия 17.02.2021 08:57
Реклама