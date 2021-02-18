Экология

В Волгоградской области назвали район с самой грязной питьевой водой

Экология 18.02.2021 21:18
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18.02.2021 21:18


Наибольшее число загрязненных источников с питьевой водой находится в Быковском районе Волгоградской области. Об этом, как передает ИА "Высота 102", заявила сегодня на парламентском часе в облдуме руководитель территориального управления Роспотребнадзора Ольга Зубарева.
По ее словам, на Быковский район приходится 76% таких источников, которые были загрязнены в регионе из-за нарушений при организации эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения. В четырех районах - Старополтавском, Палласовском, Еланском и Быковском - питьевая вода не соответствует по санитарно-химическим показателям. По микробиологическим показателям выявлены превышения в Октябрьском, Новониколаевском и Новоаннинском районах. 
Всего в Волгоградской области 83,9% населения обеспечиваются доброкачественной водой. Причина кроется в отсутствии очистных сооружений и обеззараживающих установок, их недостаточной эффективности, изношенности сетей и сооружений, отсутствии производственного контроля качества воды. 

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