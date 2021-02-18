Происшествия

Женщина за рулем китайского внедорожника сбила школьника под Волгоградом

Происшествия 18.02.2021 10:11
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18.02.2021 10:11


В рабочем поселке Городище 9-летний школьник попал под колеса автомашины «Грейт Волл», которой управляла 39-летняя женщина. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось накануне в седьмом часу вечера на ул. Нефтяников. Мальчик переходил проезжую часть без светоотражающих элементов вне зоны действия пешеходного перехода. В результате наезда китайского внедорожника  ребенок доставлен в медучреждение.

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