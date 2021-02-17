Расследования 17.02.2021 18:01
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17.02.2021 18:01
До 4 лет лишения свободы грозит 19-летнему осужденному из Краснодарского края за побег из колонии-поселения в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, уголовное дело о побеге направлено в Ленинский районный суд.
Установлено, что в декабре 2020 года обвиняемый, отбывая наказание за кражу и иные преступления в ФКУ колония-поселение № 27 УФСИН России по Волгоградской области, совершил побег. Через три дня его задержали полицейские в Дубовском районе Волгоградской области.
Предварительное расследование проводилось отделом дознания ОМВД России по Ленинскому району.
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