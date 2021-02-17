



До 4 лет лишения свободы грозит 19-летнему осужденному из Краснодарского края за побег из колонии-поселения в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, уголовное дело о побеге направлено в Ленинский районный суд.

Установлено, что в декабре 2020 года обвиняемый, отбывая наказание за кражу и иные преступления в ФКУ колония-поселение № 27 УФСИН России по Волгоградской области, совершил побег. Через три дня его задержали полицейские в Дубовском районе Волгоградской области.

Предварительное расследование проводилось отделом дознания ОМВД России по Ленинскому району.



