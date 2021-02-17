Инвестиционная политика в Волгоградской области: оценка ситуации и перспективы развития региона





Председатель комитета Волгоградской областной думы по промышленной политике, ТЭК, транспорту и дорожному хозяйству Руслан Шарифов – о совершенствовании механизмов инвестиционной политики в регионе, поддержке социальных инициатив и развитии Волгоградской области.

- Руслан Вагитович, как можно охарактеризовать инвестиционный климат в регионе?

- Комплексная работа по повышению инвестиционной привлекательности региона ведется с 2014 года. За последние годы в Волгоградской области удалось достичь положительной динамики по многим направлениям Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, реализовав более 80 индустриальных проектов, из которых 20 – крупные промышленные площадки.

С 2014 года общий объем инвестиций в индустриальный сектор превысил 209 миллиардов рублей. Успешно действуют программы стимулирования — общая сумма федеральной и региональной поддержки промышленности составила 20 миллиардов рублей.

Постоянно идет работа по повышению показателей целевых моделей улучшения инвестиционного климата. Одним из результатов этого является развитие государственно-частного партнерства. Показательный пример такого взаимодействия можно наблюдать в Советском районе, где застройщик за свои средства (более 100 млн рублей) качественно отремонтировал стадион «Нефтяник», а в качестве компенсации получил право на предоставление в аренду без торгов земельного участка, где теперь возводит доступное жилье. На мой взгляд, это хороший сценарий для развития.

- Как привлечение инвестиций в регион может влиять на улучшение жизни волгоградцев?

- Начнем с того, что с 2010 года действует региональный закон «О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Волгоградской области». За минувшие годы в него неоднократно вносились изменения – последние, к слову, были утверждены в конце прошлого года и начали действовать с 1 января текущего. Данный закон предусматривает предоставление инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории региона, налоговых льгот, пониженных налоговых ставок и др.

Посредством других механизмов поддержки инвесторы могут получить государственные гарантии при кредитовании, предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов и многое другое.

Всего за последние годы таких преференций было предоставлено на сумму свыше 20 млрд рублей. Сумма весьма впечатляющая. Это, в частности дало серьезный экономический эффект: за период с 2014-го по 2021 год консолидированный бюджет региона вырос с 70 млрд рублей до 120 млрд рублей.

Инвестиционная политика напрямую влияет на социально-экономическую ситуацию в регионе. Появляется возможность вкладывать дополнительные средства в решение социальных задач, прежде всего, в развитие инфраструктуры. Впервые за много лет в регионе с большим размахом начали возводить новые детские сады и школы, выполнили капремонт городского ДЮЦа - фактически спасли его от разрушения, начали реконструкцию кинотеатра «Победа», куда переедет Волгоградский театр кукол, давно мечтавший о собственном здании, приступают к модернизации ЦУМа и Планетария. И это только по Волгограду! А ведь еще десятки объектов социальной инфраструктуры построены и отремонтированы в других муниципальных образованиях области, и с каждый годом их становится все больше.

На сегодняшний день утверждена пятилетняя программа модернизации первичного звена здравоохранения, рассчитанная до 2025 года, на эти цели будет направлено 11 млрд рублей.





- Но ведь большинство подобных программ поддерживается из федерального бюджета, верно?

- Верно, но только на условиях софинансирования. К тому же все больше проектов реализуется на средства исключительно региональной казны. Но это возможно только при условии, если доходная часть бюджета будет регулярно пополняться. Именно поэтому региональный Совет по инвестициям всегда стремится соблюдать баланс: привлекать крупные инвестиции в экономику и способствовать наполняемости бюджета. Все обращения от инвесторов мы рассматриваем через призму того, что они могут дать областной казне в обозримые 3-5 лет.

- А какие гарантии, что инвестор точно реализует заявленный проект в полной мере и не прогорит или не уйдет в тень?

- С каждым инвестором заключается соглашение, где четко прописаны его обязательства. За все время действия закона был лишь один случай неисполнения инвестором своих обязательств. Администрация региона потребовала от него возместить бюджету средства, недополученные в результате предоставления ему налоговых льгот.

- Обратиться в Совет по инвестициям может любой предприниматель: и промышленный гигант, создающий новое производство, и скромный бакалейщик, открывающий магазин в спальном районе?

- Формально да, наша задача, как представителей власти, способствовать развитию и того, и другого бизнеса. Но в то же время не очень крупные инвестпроекты, допустим, на сумму до 100 млн рублей, могут получать поддержку непосредственно от муниципалитетов, в которых они будут реализованы. В этом случае налоговые льготы можно заменить помощью в выделении земельных участков, подключении к коммунальным и энергосетям. Это ведь тоже стоит немалых денег. Такое сотрудничество укрепит авторитет органов местного самоуправления, а областному Совету по инвестициям позволит сконцентрироваться на проектах, имеющих стратегическое значение для региона. Ведь налоговые преференции крупным инвестпроектам вернутся в бюджет сторицей, а как раз на это и ориентирована работа Совета.

- Согласно закону об инвестициях, на налоговые льготы могут рассчитывать не только инвестпроекты, которые в будущем принесут большую прибыль, но и социальные проекты – частные детсады, реабилитационные центры, социально ориентированные организации?

- Верно, к приоритетным направлениям инвестиционного развития нашего региона, также относится строительство объектов здравоохранения, культуры и спорта, социального обслуживания, строительство и реконструкция объектов дошкольного образования. При таких видах деятельности определенные социальные цели безусловно будут достигнуты, однако подобные формы вложений ни в коей мере не отвечают основной цели любого инвестора - получение прибыли, выгоды или иного эффекта. Поэтому считаю необходимым на законодательном уровне прописать понятие «социальный инвестиционный проект», и четко определить каким критериям он должен соответствовать, какие меры поддержки могут быть оказаны со стороны органов власти, и какие санкции могут применяться, если спустя некоторое время он вдруг трансформируется в очевидно коммерческий, приносящий исключительно выгоду своим собственникам, а не пользу обществу.

Так, например, один из последних проектов, рассмотренных на заседании Совета – проект строительства спортивно-оздоровительного комплекса на улице Родниковой в Советском районе, на базе которого планируется организация футбольной школы имени Леонида Слуцкого. Он был одобрен всеми членами Совета. Однако, на мой взгляд, вопрос поддержки этого проекта вообще не стоило выносить на уровень обсуждения регионального Совета по инвестициям. Во-первых, потому что стоимость его не столь уж велика – около 84 млн рублей. Учитывая его значимость для города, этот проект должен иметь преференции со стороны администрации Волгограда. А во-вторых, хотя заявители называют свой проект социальным, в заявке, поданной на рассмотрение Совета по инвестициям, указано, что они планируют получить доход с 2022 по 2027 годы порядка 108 млн рублей (более 18 млн рублей ежегодно): за счет аренды поля, проведения массовых мероприятий, предоставления рекламных площадей и оказания прочих платных услуг. И при этом заявители просят у Совета льготу на землю в течение пяти лет в размере 1 млн рублей в год (85 тысяч рублей в месяц). Исходя из этих показателей понятно, что размер выделенной льготы совсем невелик и не может кардинально повлиять на реализацию проекта. Поэтому еще раз повторюсь, что для таких проектов нужны новые механизмы поддержки.

Спорт — это важная составляющая часть жизни современного человека. Сегодня в регионе проводится последовательная работа по созданию условий доступности занятий спортом.

«Мной лично два года назад в рамках заседания фракции предлагалось изучить вопрос создания программы по ремонту спортивных стадионов при школах и возможности ее финансирования».

Большинство школьных стадионов как появились 30-40 лет назад, так в таком виде и остались, зачастую выполняя только функцию площадки для проведения торжественных линеек в теплое время года.

Укладка специального покрытия для бега и спортивных игр, установка уличных спортивных тренажеров для открытых площадок позволит расширить возможности для занятия физкультурой и спортом не только для учащихся школ. Во внеурочное время там смогут заниматься проживающие неподалеку представители молодежи, люди среднего и старшего возраста.

К сожалению, посещение коммерческих фитнес-клубов доступно не каждому семейному бюджету, а появляющиеся физкультурно-оздоровительные комплексы не в состоянии вместить всех желающих.



