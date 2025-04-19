В Волгограде из окна кадетского корпуса выпал подросток

На юге Волгограда с 3-го этажа кадетского корпуса выпал 16-летний воспитанник. Как сообщили V102.RU в экстренных службах, ЧП в стенах ГКОУ «Казачий Кадетский корпус имени Недорубова», расположенного в поселке Южный Красноармейского района, произошло еще 16 апреля, но известно о нем стало накануне, 18 апреля.

- По предварительной информации, 16-летний кадет выпал из окна на третьем этаже, расположенного в туалете. Судя по всему, это произошло случайно, - сообщил источник.

Известно, что несовершеннолетнего госпитализировали в больницу с серьезными травмами, полученными при падении.

В СУ СКР по региону и полиции это происшествие не комментируют.