Происшествия

В Волгограде Hyundai Solaris сбил 6-летнего мальчика на самокате

Происшествия 19.04.2025 10:26
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19.04.2025 10:26


Малолетний ребенок пострадал в ДТП, которое случилось накануне в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 18 апреля около 18-00 ч.  напротив дома № 5 по ул. Колпинская  произошло столкновение Hyundai Solaris и самоката под управлением 6-летнего мальчика, который двигался по дворовой территории. Ребенка госпитализировали.



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