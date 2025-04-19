В Волгограде Hyundai Solaris сбил 6-летнего мальчика на самокате

Происшествия 19.04.2025 10:26
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19.04.2025 10:26
Малолетний ребенок пострадал в ДТП, которое случилось накануне в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 18 апреля около 18-00 ч. напротив дома № 5 по ул. Колпинская произошло столкновение Hyundai Solaris и самоката под управлением 6-летнего мальчика, который двигался по дворовой территории. Ребенка госпитализировали.
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