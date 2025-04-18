Происшествия

В центре Волгограда у планетария обнаружили снаряд времен ВОВ

Происшествия 18.04.2025 17:10
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18.04.2025 17:10


Сегодня, 18 апреля, в Центральном районе Волгограда был обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщает V102.RU. На взрывоопасный предмет, по предварительным данным, наткнулись рабочие, которые занимаются обустройством дорожного проезда у дома № 16 по ул. Гагарина. 

Снаряд обнаружили возле забора у территории планетария. В целях безопасности горожан это место огорожено сигнальной лентой. 


На данный момент ждут команду саперов, чтобы вывезти боеприпас в безопасное место и ликвидировать. 

Фото: Алексей Костяков / V102.RU

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