В центре Волгограда у планетария обнаружили снаряд времен ВОВ





Сегодня, 18 апреля, в Центральном районе Волгограда был обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщает V102.RU. На взрывоопасный предмет, по предварительным данным, наткнулись рабочие, которые занимаются обустройством дорожного проезда у дома № 16 по ул. Гагарина.

Снаряд обнаружили возле забора у территории планетария. В целях безопасности горожан это место огорожено сигнальной лентой.





На данный момент ждут команду саперов, чтобы вывезти боеприпас в безопасное место и ликвидировать.

Фото: Алексей Костяков / V102.RU