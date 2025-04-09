Экономика

«Красный октябрь» организует практику для студентов профильного колледжа

Экономика 09.04.2025 14:10 Реклама
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09.04.2025 14:10 Реклама


В рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» на «Красном октябре» стартовал цикл производственных практик для второкурсников Волгоградского колледжа управления и новых технологий имени Юрия Гагарина (ВКУиНТ). Студенты обучаются по программе «Технология машиностроения».
Профильное направление готовит ремонтный персонал для обеспечения бесперебойной работы оборудования завода.
Первыми производство посетили будущие слесари. В течение двух недель под руководством наставников они знакомились со спецификой выбранной профессии в цехе по ремонту металлургического оборудования (ЦРМО) и в механической мастерской электросталеплавильного цеха № 2. 
Во время практики студенты получили новые знания по своей непосредственной специальности, увидели, какое оборудование используется в цехе, детально рассмотрели разборку и сборку некоторых механизмов, – рассказал мастер по ремонту оборудования ЦРМО Денис Якунин. – Особое внимание уделялось тонкостям работы с основным ручным и электроинструментом.
В этом учебном году пройдут практику на «Красном октябре» еще порядка двадцати второкурсников профильной специальности.
Металлургический завод и ВКУиНТ сотрудничают в рамках федерального проекта «Профессионалитет» с 2023 года. При поддержке «Красного октября» по направлению «Технология машиностроения» в колледже обучаются 55 студентов.
Обучение ведется по специальной сокращенной программе, которая адаптирована под потребности производства при содействии специалистов завода. В течение года для студентов проводятся открытые уроки, организуются экскурсии в основные цеха предприятия.
Со своей стороны, завод гарантирует выпускникам дальнейшее трудоустройство, закрепляет за ними наставника на производстве, формирует отдельный соцпакет, в том числе выплачивает премию по окончании испытательного срока, предоставляет возможность без отрыва от производства продолжить свое образование при финансовой поддержке предприятия.
Фото: «Красный октябрь».
Реклама. АО «Корпорация Красный октябрь» ИНН 3459080648, erid: F7NfYUJCUneRHyQJNLSf

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