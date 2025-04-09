«Красный октябрь» организует практику для студентов профильного колледжа

Экономика 09.04.2025 14:10 Реклама
0
09.04.2025 14:10 Реклама
В рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» на «Красном октябре» стартовал цикл производственных практик для второкурсников Волгоградского колледжа управления и новых технологий имени Юрия Гагарина (ВКУиНТ). Студенты обучаются по программе «Технология машиностроения».
Профильное направление готовит ремонтный персонал для обеспечения бесперебойной работы оборудования завода.
Первыми производство посетили будущие слесари. В течение двух недель под руководством наставников они знакомились со спецификой выбранной профессии в цехе по ремонту металлургического оборудования (ЦРМО) и в механической мастерской электросталеплавильного цеха № 2.
– Во время практики студенты получили новые знания по своей непосредственной специальности, увидели, какое оборудование используется в цехе, детально рассмотрели разборку и сборку некоторых механизмов, – рассказал мастер по ремонту оборудования ЦРМО Денис Якунин. – Особое внимание уделялось тонкостям работы с основным ручным и электроинструментом.
В этом учебном году пройдут практику на «Красном октябре» еще порядка двадцати второкурсников профильной специальности.
Металлургический завод и ВКУиНТ сотрудничают в рамках федерального проекта «Профессионалитет» с 2023 года. При поддержке «Красного октября» по направлению «Технология машиностроения» в колледже обучаются 55 студентов.
Обучение ведется по специальной сокращенной программе, которая адаптирована под потребности производства при содействии специалистов завода. В течение года для студентов проводятся открытые уроки, организуются экскурсии в основные цеха предприятия.
Со своей стороны, завод гарантирует выпускникам дальнейшее трудоустройство, закрепляет за ними наставника на производстве, формирует отдельный соцпакет, в том числе выплачивает премию по окончании испытательного срока, предоставляет возможность без отрыва от производства продолжить свое образование при финансовой поддержке предприятия.
Фото: «Красный октябрь».
Реклама. АО «Корпорация Красный октябрь» ИНН 3459080648, erid: F7NfYUJCUneRHyQJNLSf
Волжский абразивный завод может вознаградить акционеров на 99 млн рублей09.04.2025 09:56
Экономика 09.04.2025 09:56
Набиуллина: замедление инфляции в России не останавливается08.04.2025 21:25
Экономика 08.04.2025 21:25
Население двух моногородов Волгоградской области сократилось в 2025 году08.04.2025 06:23
Экономика 08.04.2025 06:23
Волгоградцам дали неделю для обмена монет на бумажные деньги07.04.2025 14:46
Экономика 07.04.2025 14:46
Цены на яйца в волгоградских магазинах взяли на контроль перед Пасхой07.04.2025 14:37
Экономика 07.04.2025 14:37
Рост расходов на коммуналку в 2025 году зафиксировал Волгоградстат07.04.2025 12:51
Экономика 07.04.2025 12:51
Рост просроченных кредитов зафиксирован в Волгоградской области07.04.2025 11:46
Экономика 07.04.2025 11:46
Зампред ГД предложил Минсельхозу «шашлычное эмбарго» перед майскими праздниками04.04.2025 10:03
Экономика 04.04.2025 10:03
ЦБ хочет к началу 2026 года снизить инфляцию до 4%03.04.2025 19:00
Экономика 03.04.2025 19:00
Капуста в волгоградских магазинах резко подорожала до 50 рублей03.04.2025 15:17
Экономика 03.04.2025 15:17
Волгоградская область стала первой в ЮФО по темпам роста зарплат03.04.2025 07:49
Экономика 03.04.2025 07:49
Цены на бензин в Волгоградской области продемонстрировали стабильность02.04.2025 21:47
Экономика 02.04.2025 21:47
Агрономы впервые попали в список дефицитных профессий в Волгоградской области02.04.2025 13:45
Экономика 02.04.2025 13:45
На рынке вторичного жилья в Волгограде зафиксировали застой01.04.2025 12:47
Экономика 01.04.2025 12:47
Цены на итальянскую пасту могут вырасти в волгоградских магазинах01.04.2025 07:57
Экономика 01.04.2025 07:57