Общество

Черепахи и карпы кои заселили пруд в центре Волгограда

Общество 18.04.2025 16:31
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18.04.2025 16:31


Сегодня, 18 апреля, карпы кои и черепахи вернулись в пруд после очистки и ремонта в парке Саши Филиппова Центрального района Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, загрязненный пруд почистили от ила и накопившейся грязи и заново наполнили водой.



Обитателей пруда на время отселили в ДК Ворошиловского района, а после завершения «генеральной уборки» вернули в водоем. 

- Глубина водоема составляет почти 2,5 метра, что исключает его промерзание даже в сильные морозы. Комфортную зимовку для рыбок и черепах помогает обеспечить специальный компрессор - он насыщает воду кислородом, - добавили в пресс-службе администрации города.

Видео: пресс-служба администрации Волгограда

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