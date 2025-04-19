Погода на Евтихия в Волгоградской области: смотрим приметы

Если в день Евтихия Тихого потеплело, то хорошо уродится горох, который считался на Руси символом долголетия и плодородия.
Ветер предупреждает, что ещё рано приступать к огородным работам и сеять.
А, если паук завернулся в паутину, то ещё могут ударить морозы.
В то же время летающая в воздухе паутина предвещает хорошее жаркое лето.
Если на восходе небо в тучах, то днём пойдёт дождь, а красный рассвет предвещает усиление ветра.
А вот дождь на Евтихия Тихого указывает, что осень будет сухой.
Но если опустился туман 19 апреля, то до конца месяца осадков не будет.
Между тем, по прогнозам синоптиков, сегодня, 19 апреля, в Волгоградской области ожидается отличная погода – будет тепло, безветренно и без осадков.