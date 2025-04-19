Общество

Погода на Евтихия в Волгоградской области: смотрим приметы

Общество 19.04.2025 09:40
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19.04.2025 09:40


Сегодня, 19 апреля, день Евтихия Тихого выпал на Великую Субботу. Как сообщает ИА «Высота 102», наши предки научились предсказывать по погоде в этот день различные природные явления.
Начнем с того, что день Евтихия Тихого считается удачным для рыбаков, так как стихает ветер и устанавливается спокойная погода, а также начинают хорошо ловиться окуни.
Если в день Евтихия Тихого потеплело, то хорошо уродится горох, который считался на Руси символом долголетия и плодородия.
Ветер предупреждает, что ещё рано приступать к огородным работам и сеять.
А, если паук завернулся в паутину, то ещё могут ударить морозы.
В то же время летающая в воздухе паутина предвещает хорошее жаркое лето.
Если на восходе небо в тучах, то днём пойдёт дождь, а красный рассвет предвещает усиление ветра.
А вот дождь на Евтихия Тихого указывает, что осень будет сухой.
Но если опустился туман 19 апреля, то до конца месяца осадков не будет.
Между тем, по прогнозам синоптиков, сегодня, 19 апреля, в Волгоградской области ожидается отличная погода – будет тепло, безветренно и без осадков.


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