Общество

Волгоград готовится стать Сталинградом

Общество 18.04.2025 17:41
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18.04.2025 17:41


Приближается знаменательная дата - 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, кода Волгоград вновь станет Сталинградом. Как сообщает V102.RU,в  городе-герое повсюду устанавливают надписи «Сталинград».

Появилась она сегодня, 18 апреля, в Центральном районе возле остановки «Бакинская» на проспекте Ленина. Аналогичная надпись сделана и на ступенях Мамаева кургана в Волгограде.

Напомним, по решению муниципальных властей в память о героическом прошлом Волгограда ему возвращается имя Сталинград 9 раз в году. Ближайшие для переименования дни выпадают на 8 и 9 мая - это День присвоения городу Волгограду почетного звания «Город-герой» и День Победы.


Накануне стало известно, что с 8 по 10 мая диспетчеры волгоградского аэропорта Гумрак получат позывной «Сталинград».

Отметим, что вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград регулярно поднимается различными общественными и политическими деятелями. Однако среди местных жителей единодушия по этому вопросу нет. Дискуссии о целесообразности такого шага не утихают.

 

Депутаты Волгоградской областной думы в ноябре 2024 года приняли поправки в региональный закон об административно-территориальном устройстве, предполагающие проведение областного референдума в случае принятия решения о рассмотрении вопроса о переименовании Волгограда в Сталинград. 

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