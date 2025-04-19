В Волгограде перед майскими праздниками растут цены на шашлык

Общество 19.04.2025 07:58
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19.04.2025 07:58
Волгоградцы заметили подорожание мяса для шашлыков перед майскими праздниками. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, если еще неделю назад отборная свиная шея для пикников стоила на рынке 500 рублей, то сейчас – уже 550 рублей.А с наступлением теплой погоды увеличился и спрос на мясо для шашлыков. Несмотря на подорожание, его активно раскупают. Многие решили отметить наступление настоящей весны на на природе или на дачах.
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