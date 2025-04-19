Общество

В Волгограде перед майскими праздниками растут цены на шашлык

Общество 19.04.2025 07:58
0
19.04.2025 07:58


Волгоградцы заметили подорожание мяса для шашлыков перед майскими праздниками. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, если еще неделю назад отборная свиная шея для пикников стоила на рынке 500 рублей, то сейчас – уже 550 рублей.
А с наступлением теплой погоды увеличился и спрос на мясо для шашлыков. Несмотря на подорожание, его активно раскупают. Многие решили отметить наступление настоящей весны на  на природе или на дачах.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
19.04.2025 08:47
Общество 19.04.2025 08:47
Комментарии

0
Далее
Общество
19.04.2025 08:15
Общество 19.04.2025 08:15
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2025 21:48
Общество 18.04.2025 21:48
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2025 21:11
Общество 18.04.2025 21:11
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2025 20:01
Общество 18.04.2025 20:01
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2025 19:06
Общество 18.04.2025 19:06
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2025 18:41
Общество 18.04.2025 18:41
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2025 18:00
Общество 18.04.2025 18:00
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2025 17:41
Общество 18.04.2025 17:41
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2025 16:31
Общество 18.04.2025 16:31
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2025 16:11
Общество 18.04.2025 16:11
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2025 15:36
Общество 18.04.2025 15:36
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2025 14:17
Общество 18.04.2025 14:17
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2025 14:03 Реклама
Общество 18.04.2025 14:03 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
18.04.2025 13:21
Общество 18.04.2025 13:21
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

08:47
ГУ МВД: двое детей погибли в 2024 году в ДТП с мототранспортомСмотреть фотографии
08:15
Лучшие учитель и воспитатель Волгоградской области получили по 300 тысячСмотреть фотографии
07:58
В Волгограде перед майскими праздниками растут цены на шашлыкСмотреть фотографии
07:17
«Не ожидала такой поддержки»: волгоградка Антонова взяла бронзу на первенстве РФ по дзюдоСмотреть фотографии
21:48
ИА «Высота 102» наградили на конкурсе СЖР за лучший спецпроектСмотреть фотографии
21:11
Волгоградский суд передал участникам СВО электрогенераторы и инструментыСмотреть фотографии
20:01
Стали ближе к народу? Почем в магазинах Волгограда продают яйца и куличиСмотреть фотографии
19:40
Бастрыкин заступился за покусанного собаками 8-летнего волгоградцаСмотреть фотографии
19:06
Назначен председатель арбитражного суда Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:41
Электричку Волгоград-Волжский пустят для болельщиков «Ротора» 20 апреляСмотреть фотографии
18:00
В Волгограде осудят риэлтора-мошенницу за хищение почти 70 млн рублейСмотреть фотографии
17:41
Волгоград готовится стать СталинградомСмотреть фотографии
17:30
Волгоградская академия МВД выиграла чемпионат МВД РФ по регби-7 Смотреть фотографии
17:10
В центре Волгограда у планетария обнаружили снаряд времен ВОВСмотреть фотографии
16:31
Черепахи и карпы кои заселили пруд в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:11
«Луну» и «Марс» у волгоградского планетария спрятали в саркофаги из ДСПСмотреть фотографии
15:58
Под Волгоградом бухгалтера КПК «Доверие» осудили на 5,5 лет за хищение более 4,5 млнСмотреть фотографии
15:36
Волгоградская область передала в зону СВО 20 внедорожников «УАЗ Пикап»Смотреть фотографии
15:08
Роспотребнадзор запретил купаться на пляжах Черного моряСмотреть фотографии
14:48
Сбежавшего в Турцию владельца «Диана Тур» заочно приговорили к 8 годам колонииСмотреть фотографии
14:17
Конфискованные у пьяниц автомобили в Волгограде передали на СВОСмотреть фотографии
14:03
Потенциальные абитуриенты посетили профориентационные мероприятия ВТЗСмотреть фотографии
13:21
В Волгограде «Свет великой Победы» украсят пиротехникой за 850 тысячСмотреть фотографии
13:00
Бочаров подписал закон об увеличении выплаты участникам СВО до 1,7 млн рублейСмотреть фотографии
12:26
Звание «Рубеж Сталинградской доблести» присвоят еще четырем городам и поселкамСмотреть фотографии
12:07
В Волгограде сервисы кикшеринга снизили скорость на самокатахСмотреть фотографии
11:43
Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП с маршруткой под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
11:40
В Волгограде проверят обстоятельства смерти 16-летнего футболиста после жалоб его матери в СКРСмотреть фотографии
11:21
В горсаду Волгограда приступили к установке колеса обозренияСмотреть фотографииCмотреть видео
11:08
В Волгоградской области проходит единый день приемов участников СВО и их близкихСмотреть фотографии
 