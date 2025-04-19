В Волжском две пассажирки травмировались в автобусе

Происшествия 19.04.2025 12:39
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19.04.2025 12:39
В Волжском две женщины, которые ехали в автобусе, получили травмы во время поездки. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось накануне, 18 апреля.- В 10-00 час. водитель, управляя автобусом ЛИАЗ, напротив строения № 69 «а» по ул. Мира при торможении допустил падение двух пассажирок в салоне. Женщины доставлены в медучреждение, - говорится в сообщении.
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Происшествия 19.04.2025 13:55
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Происшествия 19.04.2025 10:38
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В Волгограде из окна кадетского корпуса выпал подросток19.04.2025 10:06
Происшествия 19.04.2025 10:06
В центре Волгограда у планетария обнаружили снаряд времен ВОВ18.04.2025 17:10
Происшествия 18.04.2025 17:10
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Происшествия 18.04.2025 10:11
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Происшествия 18.04.2025 09:58
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Происшествия 17.04.2025 16:37
Столб черного дыма у ГСК на Спартановке напугал волгоградцев17.04.2025 12:48
Происшествия 17.04.2025 12:48
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Происшествия 16.04.2025 19:52
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Происшествия 16.04.2025 15:21
В Урюпинске в загоревшейся квартире нашли тело хозяина16.04.2025 14:46
Происшествия 16.04.2025 14:46