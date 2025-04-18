Общество

Стали ближе к народу? Почем в магазинах Волгограда продают яйца и куличи

Общество 18.04.2025 20:01
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18.04.2025 20:01


Приближается главный праздник христиан – Пасха. В супермаркетах и пекарнях Волгограда уже вовсю идет бойкая торговля яйцами для покраски и куличами на любой вкус и кошелек. Корреспондент ИА «Высота 102» побывал в магазинах, чтобы оценить, во сколько обойдется праздничный стол горожанам в 2025 году. 



К приятному удивлению, несмотря на повсеместное подорожание всего и вся, магазины в этом году не стали сильно задирать цены на пасхальные угощения. К примеру, в сетевом магазине «Перекресток» за небольшой кулич собственного производства весом в 230 граммов просят 189 рублей, а за изделие весом 550 граммов уже придется отдать 599 рублей. Есть в супермаркете и бюджетные версии этого праздничного угощения. Так, 130-граммовый кулич можно приобрести за 65 рублей, а творожное изделие весом 400 граммов - за 299 рублей. 


Помимо пасхальной выпечки покупателям в «Перекрестке» также предлагают приобрести яйца для традиционной покраски к празднику. На полках супермаркета можно увидеть совсем недешевые наборы – десяток белых яиц от 139 до 155 рублей за С1 и С0. 


В сети кафе-кондитерских «Капучино» к православному празднику предлагают свой ассортимент пасхальной выпечки, цены на которую начинаются от 110 рублей. Такую сумму придется отдать за 100-граммовый кулич. Изделия большего размера обойдутся от 200 до 350 рублей за штуку. 

В магазинах сети «Пятерочка» и «Магнит» цены на выпечку к праздничному столу оказались самыми демократичными. 



Самый дешевый кулич был обнаружен в «Магните» - без копейки 30 рублей за 100-граммовое изделие. Творожный кулич с цукатами можно приобрести в этом магазине за 180 рублей, а 300-граммовый «Премиум» уже за 300 рублей. Цена за десяток белых яиц размером С1 предлагается за 83 рубля, С0 - 115 рублей. Примечательно, что 20 куриных яиц белого цвета продаются на 10 рублей дороже коричневых - 249 рублей. 


В торговой сети «Пятерочка» ассортимент товаров к Пасхе пока не сильно большой. За 65 рублей можно купить классический 100-граммовый кулич, а его творожная версия со скидкой обойдется в 269 рублей за 100 грамм. Два десятка белых яиц здесь можно приобрести за 209 рублей по скидке. 



Кулинария «Конфетки-Бараночки» предлагает к Пасхе разнообразные наборы пасхальных куличей. Выбор большой, как и цены. 


Здесь можно найти 140-граммовые изделия с творогом и изюмом, лимоном и курагой, творожные с красной смородиной или с яблоками и ягодами. За такое удовольствие в кулинарии просят 120 рублей за штуку. За «краффины» с цукатами и кексы с цукатами уже придется отдать – 450 и 850 рублей. Набор из мини кексов на 1400 граммов, в который входят 9 небольших куличей, уже стоит 1500 рублей. 


Отметим, что куличей с начинкой из дубайского шоколада, обсыпанных «золотом» или другую экзотику в волгогардских кафе и магазинах мы не увидели. Если вы встречали что-то подобное - пишите в комментариях. 

Фото: Павел Мирошкин / V102.RU

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