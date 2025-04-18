Спорт

Волгоградская академия МВД выиграла чемпионат МВД РФ по регби-7 

Спорт 18.04.2025 17:30
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18.04.2025 17:30


Волгоградская академия МВД накануне, 17 апреля, стала победителем чемпионата МВД России среди образовательных организаций МВД РФ по регби-7. Соревнования прошли в течение трех дней на волгоградском стадионе «Олимпия», сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Федерацию регби Волгоградской области.

Отметим, данный крупный турнир состоялся в городе-герое второй год подряд - в рамках празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Хозяевам предстояло защитить чемпионский титул, завоеванный ими в 2024 году. Всего в состязаниях среди мужских коллективов приняли участие 17 команд. 

В матче открытия чемпионата Волгоградская академия МВД РФ обыграла Санкт-Петербургский университет МВД - 22:7. Затем хозяева разгромили соперников из Ростовского юридического института МВД со счетом 24:0 и с первого места в группе вышли в четвертьфинал. Также волгоградцы одолели ВСИ МВД РФ - 34:0.


В 1/4 финала студенты ВА МВД РФ оказались сильнее Уфимского юридического института МВД РФ (17:0) и в полуфинале победили Краснодарский государственный институт МВД в овертайме (15:10). В решающем поединке шла напряженная борьба, в ходе которой хозяева на последней минуте вырвали победу со счетом 12:10 и снова стали обладателями чемпионского титула в родных стенах. Бронзовые медали завоевали участники из Краснодара.

Также был проведен турнир среди четырех женских коллективов. Хозяйки из ВА МВД РФ дебютировали на всероссийском уровне, но до наград, к сожалению, не добрались. Чемпионом стала команда Уфимского юридического института МВД РФ. Серебряный призер – команда Уральского юридического института МВД РФ, а тройку призеров замкнули студентки из Казанского юридического института МВД РФ.


Фото: Волгоградская академия МВД России /t.me

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