Волгоградский суд передал участникам СВО электрогенераторы и инструменты

Представители Дзержинского районного суда доставили в штаб Народного фронта вещи, необходимые для обустройства быта участников специальной военной операции. Как сообщает V102.RU, районным судом закуплены электрогенераторы, наборы инструментов и тактические отрывные аптечки.
- Судьи и сотрудники аппарата районного суда выражают большую благодарность российским военнослужащим, продолжающим дело своих дедов и прадедов, защищая Родину от новой угрозы и противостоящим неонацизму и обеспечивающим безопасность ее граждан, пожелав справиться со всеми трудностями при выполнении боевых задач и скорейшего возвращения домой с Победой, - пожелал коллектив суда Дзержинского района.
Акция приурочена к 80-летию победы в Великой Отечественной войне.
Фото: Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области