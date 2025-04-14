Волгоградских школьников познакомили с профессией металлурга

Экономика 14.04.2025 15:11
0
14.04.2025 15:11
Накануне Единого дня открытых дверей для старшеклассников школ Тракторозаводского района Волгоград прошли профориентационные занятия в рамках федеральной программы «Профессионалитет». Школьников в игровой форме познакомили с металлургической отраслью и с профессией металлурга сотрудники Волгоградского алюминиевого завода и предприятия ВАЛКОМ-ПМ совместно с амбассадорами Волгоградского колледжа управления и новых технологий имени Юрия Гагарина.
Старшеклассники узнали, что «чушка» на сленге металлургов — это маленький алюминиевый слиток весом 15-20 кг, а также выяснили, для чего электролизнику «шумов-ка», и где используется продукция предприятий РУСАЛа. Также подросткам рассказа-ли о карьерных возможностях и программах поддержки молодых специалистов и студентов.
— Было видно, что ребятам интересно. Они активно включались в задания, задавали вопросы, — рассказала преподаватель старшеклассников. — Такие встречи помогают понять, как устроено производство и какие профессии востребованы.
Напомним, программа «Профессионалитет» помогает школьникам и их родителям понять, какие возможности даёт обучение в колледжах и техникумах, и где потом можно применить полученные навыки. Волгоградские предприятия, в том числе алюминиевый завод, активно поддерживают федеральный образовательный проект и проводят экскурсии для школьников и студентов, в ходе которых у ребят есть возможность увидеть современное производство изнутри, пообщаться со специалистами и больше узнать о профессии.
Фастфуд и маркетплейсы: аналитики назвали топ детских покупок в 2024 году14.04.2025 11:44
Экономика 14.04.2025 11:44
ЦБ уточнил условия запрета на снятие наличных волгоградцами в банкоматах11.04.2025 18:24
Экономика 11.04.2025 18:24
Волгоградцам рассказали об актуальных схемах мошенничества с банковскими картами11.04.2025 13:42
Экономика 11.04.2025 13:42
«Куда рванули?»: цены на волгоградских АЗС ушли в отрыв10.04.2025 07:22
Экономика 10.04.2025 07:22
В Волжском проезд подорожал с 35 до 50 рублей10.04.2025 06:53
Экономика 10.04.2025 06:53
Центробанк не увидел «пузыря» на ипотечном рынке09.04.2025 17:05
Экономика 09.04.2025 17:05
«Красный октябрь» организует практику для студентов профильного колледжа09.04.2025 14:10 Реклама
Экономика 09.04.2025 14:10 Реклама
Волжский абразивный завод может вознаградить акционеров на 99 млн рублей09.04.2025 09:56
Экономика 09.04.2025 09:56
Набиуллина: замедление инфляции в России не останавливается08.04.2025 21:25
Экономика 08.04.2025 21:25
Население двух моногородов Волгоградской области сократилось в 2025 году08.04.2025 06:23
Экономика 08.04.2025 06:23
Волгоградцам дали неделю для обмена монет на бумажные деньги07.04.2025 14:46
Экономика 07.04.2025 14:46
Цены на яйца в волгоградских магазинах взяли на контроль перед Пасхой07.04.2025 14:37
Экономика 07.04.2025 14:37
Рост расходов на коммуналку в 2025 году зафиксировал Волгоградстат07.04.2025 12:51
Экономика 07.04.2025 12:51
Рост просроченных кредитов зафиксирован в Волгоградской области07.04.2025 11:46
Экономика 07.04.2025 11:46
Зампред ГД предложил Минсельхозу «шашлычное эмбарго» перед майскими праздниками04.04.2025 10:03
Экономика 04.04.2025 10:03