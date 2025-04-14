Волгоградских школьников познакомили с профессией металлурга





Накануне Единого дня открытых дверей для старшеклассников школ Тракторозаводского района Волгоград прошли профориентационные занятия в рамках федеральной программы «Профессионалитет». Школьников в игровой форме познакомили с металлургической отраслью и с профессией металлурга сотрудники Волгоградского алюминиевого завода и предприятия ВАЛКОМ-ПМ совместно с амбассадорами Волгоградского колледжа управления и новых технологий имени Юрия Гагарина.

Старшеклассники узнали, что «чушка» на сленге металлургов — это маленький алюминиевый слиток весом 15-20 кг, а также выяснили, для чего электролизнику «шумов-ка», и где используется продукция предприятий РУСАЛа. Также подросткам рассказа-ли о карьерных возможностях и программах поддержки молодых специалистов и студентов.





— Было видно, что ребятам интересно. Они активно включались в задания, задавали вопросы, — рассказала преподаватель старшеклассников. — Такие встречи помогают понять, как устроено производство и какие профессии востребованы.

Напомним, программа «Профессионалитет» помогает школьникам и их родителям понять, какие возможности даёт обучение в колледжах и техникумах, и где потом можно применить полученные навыки. Волгоградские предприятия, в том числе алюминиевый завод, активно поддерживают федеральный образовательный проект и проводят экскурсии для школьников и студентов, в ходе которых у ребят есть возможность увидеть современное производство изнутри, пообщаться со специалистами и больше узнать о профессии.



