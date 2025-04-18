



Для удобства футбольных болельщиков на 20 апреля назначена дополнительная электричка сообщением Волгоград-1-Волжский. Как сообщили ИА «Высота 102» в Приволжской железной дороге, электропоезд №6437/6438 отправится со станции Волгоград-1 в 19:39, с верхней платформы Мамаева кургана – в 19:45. А прибудет на конечную станцию в Волжский в 20:23.

Пассажиров просят заранее ознакомиться с расписанием и спланировать свою поездку.

Напомним, 20 апреля на «Волгоград Арене» состоится матч «Ротора» с командой «Тюмень». Начало - в 17:00 ч.