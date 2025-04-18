ИА «Высота 102» наградили на конкурсе СЖР за лучший спецпроект

Сегодня, 18 апреля, в Волгограде прошла церемония награждения победителей областного журналистского конкурса «Информационные жанры 2024», организованного волгоградским отделением Союза журналистов России.

В номинации «Лучший специальный проект» награду получило ИА «Высота 102» за цикл видеоподкастов. В торжественной церемонии победителей конкурса, которая состоялась в РИАЦ, принял участие видеооператор информагентства Алексей Костяков, который непосредственно занимается этим направлением на ИА «Высота 102».

Отметим, что лучшие из лучших были выбраны авторитетным жюри из сотен работ, поступивших на конкурс.





Призеры номинации «Лучший специальный проект» :

1 место Светлана Ларикова, МТВ - онлайн, Проект Бренд Волгограда

2 место НовостиВолгоград.ру, Топ-100 самых богатых людей Волгоградской области.

3 место «Высота 102», цикл видеоподкастов

Призеры номинации «Лучший репортаж»:

1 место Полякова Анна «Олимпийский чемпион Максим Опалев растрогал юных волгоградцев историей о пути к заветному золоту»

2 место Виталий Кошелев «Табор выше закона: Иловля и Коркино в эпицентре противостояния с цыганами»

3 место Юрий Бородин «Сталинградский» полк воюет на СВО в составе волгоградской 20-й дивизии»

Призеры номинации «Лучший очерк»:

1 место Щербина Кристина «Врач, нашедший Бога»

2 место Арина Рязанова «Мама не знает, что я захожу в клетки»: парень из Волгограда поселился со львами, чтобы написать о них научные труды»

3 место Екатерина Максимова «Во благо земляков. Как богатейшие купцы Царицына развивали город»

Премия им. Ефима Михайловича Шустермана «За лучшее интервью»:

1 место Максим Черпак «Волгоград театральный: Интервью с Максимом Чекашкиным»

2 место Новицкий Сергей «Это наше собачье дело»

3 место Екатерина Альбова «Это был вопрос времени – ранит меня или убьет»: откровенное интервью с бойцом «Бессмертного Сталинграда»

Фото: РИАЦ / V102.RU