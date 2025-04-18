Волгоградская область передала в зону СВО 20 внедорожников «УАЗ Пикап»





Сегодня, 18 апреля, в Волгоградской области состоялась отправка большого спецгруза в зону СВО. Как сообщили V102.RU в администрации региона, военнослужащим частей Волгоградского гарнизона были переданы 20 автомобилей «УАЗ Пикап».

Внедорожники были закуплены за счет средств Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев специальной военной операции.

Кроме того, в зону спецоперации регулярно направляется необходимая техника и оборудование, а также предметы первой необходимости в рамках акции «Тепло из дома».

Напомним, накануне также были направлены более 600 единиц новейшего высокотехнологичного оборудования и специальной техники. В их числе - бронеавтомобили «Сармат», мотоциклы и квадрокоптеры, а также оборудования и снаряжения.

Фото: администрация Волгоградской области