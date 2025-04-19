На юге Волгограда в знаменитом дендрарии поселились белки

Новый вольер с белками стал органичным дополнением экосистемы уникального уголка Красноармейского района и будет служить цели сохранения биоразнообразия городской среды.
Справка. Дендросад в Красноармейском районе Волгограда был основан в 1965 году. Сначала здесь выращивали традиционные для наших краев деревья. А затем тут появилась уникальная коллекция растений из Европы, Юго-Восточной Азии, Северной Америки, Средиземноморья.
В 1980 году дендрарий признали памятником природы. С 1996 этот рукотворный лес признан членом Международной Ассоциации ботанических и дендрологических садов.
Фото администрации Волгограда