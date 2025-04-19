На юге Волгограда в знаменитом дендрарии поселились белки





Вольер с белками появился в муниципальном дендрарии в Красноармейском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, в настоящий момент работы по обустройству места жительства симпатичных зверьков завершаются, а увидеть пушистых жителей дендрария волгоградцы смогут уже 1 мая. Вольер с белками появился в муниципальном дендрарии в Красноармейском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, в настоящий момент работы по обустройству места жительства симпатичных зверьков завершаются, а увидеть пушистых жителей дендрария волгоградцы смогут уже 1 мая.

В новый просторный вольер площадью 64 квадратных метра заселили 13 белок - 6 серых лесных и 7 алтайских. Отличительная особенность последних – рыжие кисточки на ушах.Новый вольер с белками стал органичным дополнением экосистемы уникального уголка Красноармейского района и будет служить цели сохранения биоразнообразия городской среды.Дендросад в Красноармейском районе Волгограда был основан в 1965 году. Сначала здесь выращивали традиционные для наших краев деревья. А затем тут появилась уникальная коллекция растений из Европы, Юго-Восточной Азии, Северной Америки, Средиземноморья.В 1980 году дендрарий признали памятником природы. С 1996 этот рукотворный лес признан членом Международной Ассоциации ботанических и дендрологических садов.