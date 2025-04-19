ГУ МВД: двое детей погибли в 2024 году в ДТП с мототранспортом





Вопросы безопасности детей на дорогах обсудили в ГУ МВД по Волгоградской области. По данным начальника госавтоинспекции регионального ГУ МВД России подполковника полиции Эдуарда Загоруйко, передает V102.RU, в 2024 году дети на мототранспорте стали участниками 34 аварий. В результате двое погибли и 34 пострадали. В зоне риска, как правило, находятся школьники в возрасте от 13 до 16 лет. Но самыми юными участниками ДТП в прошедшем году с участием мототранспорта стали 11-летние дети. Вопросы безопасности детей на дорогах обсудили в ГУ МВД по Волгоградской области. По данным начальника госавтоинспекции регионального ГУ МВД России подполковника полиции Эдуарда Загоруйко, передает V102.RU, в 2024 году дети на мототранспорте стали участниками 34 аварий. В результате двое погибли и 34 пострадали. В зоне риска, как правило, находятся школьники в возрасте от 13 до 16 лет. Но самыми юными участниками ДТП в прошедшем году с участием мототранспорта стали 11-летние дети.

Появление на дорогах детей на мототехнике и, как следствие, ДТП - это результат безответственного отношения родителей к безопасности своих детей. Ведь это именно родители покупают своим детям скутеры, мопеды, мотоциклы и квадроциклы, но не контролируют, как и где эта техника эксплуатируется, отметили в главке.Впереди летние каникулы, на которые приходится пик аварийности, поэтому с 1 мая 2025 года на территории региона начнётся широкомасштабная кампания, целью которой станет снижение дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Компания продлится до октября 2025 года.