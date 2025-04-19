ГУ МВД: двое детей погибли в 2024 году в ДТП с мототранспортом

Впереди летние каникулы, на которые приходится пик аварийности, поэтому с 1 мая 2025 года на территории региона начнётся широкомасштабная кампания, целью которой станет снижение дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Компания продлится до октября 2025 года.
Общество 19.04.2025 08:47
0
19.04.2025 08:47
Впереди летние каникулы, на которые приходится пик аварийности, поэтому с 1 мая 2025 года на территории региона начнётся широкомасштабная кампания, целью которой станет снижение дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Компания продлится до октября 2025 года.
Вопросы безопасности детей на дорогах обсудили в ГУ МВД по Волгоградской области. По данным начальника госавтоинспекции регионального ГУ МВД России подполковника полиции Эдуарда Загоруйко, передает V102.RU, в 2024 году дети на мототранспорте стали участниками 34 аварий. В результате двое погибли и 34 пострадали. В зоне риска, как правило, находятся школьники в возрасте от 13 до 16 лет. Но самыми юными участниками ДТП в прошедшем году с участием мототранспорта стали 11-летние дети.Появление на дорогах детей на мототехнике и, как следствие, ДТП - это результат безответственного отношения родителей к безопасности своих детей. Ведь это именно родители покупают своим детям скутеры, мопеды, мотоциклы и квадроциклы, но не контролируют, как и где эта техника эксплуатируется, отметили в главке.
Впереди летние каникулы, на которые приходится пик аварийности, поэтому с 1 мая 2025 года на территории региона начнётся широкомасштабная кампания, целью которой станет снижение дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Компания продлится до октября 2025 года.
Где в Волгограде освятить куличи и пасхи: публикуем список храмов19.04.2025 12:09
Общество 19.04.2025 12:09
На юге Волгограда в знаменитом дендрарии поселились белки19.04.2025 11:04
Общество 19.04.2025 11:04
ВТЗ открыл центр оздоровления и восстановительного лечения19.04.2025 10:25 Реклама
Общество 19.04.2025 10:25 Реклама
Погода на Евтихия в Волгоградской области: смотрим приметы19.04.2025 09:40
Общество 19.04.2025 09:40
Лучшие учитель и воспитатель Волгоградской области получили по 300 тысяч19.04.2025 08:15
Общество 19.04.2025 08:15
В Волгограде перед майскими праздниками растут цены на шашлык19.04.2025 07:58
Общество 19.04.2025 07:58
ИА «Высота 102» наградили на конкурсе СЖР за лучший спецпроект18.04.2025 21:48
Общество 18.04.2025 21:48
Волгоградский суд передал участникам СВО электрогенераторы и инструменты18.04.2025 21:11
Общество 18.04.2025 21:11
Стали ближе к народу? Почем в магазинах Волгограда продают яйца и куличи18.04.2025 20:01
Общество 18.04.2025 20:01
Назначен председатель арбитражного суда Волгоградской области18.04.2025 19:06
Общество 18.04.2025 19:06
Электричку Волгоград-Волжский пустят для болельщиков «Ротора» 20 апреля18.04.2025 18:41
Общество 18.04.2025 18:41
В Волгограде осудят риэлтора-мошенницу за хищение почти 70 млн рублей18.04.2025 18:00
Общество 18.04.2025 18:00
Волгоград готовится стать Сталинградом18.04.2025 17:41
Общество 18.04.2025 17:41
Черепахи и карпы кои заселили пруд в центре Волгограда18.04.2025 16:31
Общество 18.04.2025 16:31
«Луну» и «Марс» у волгоградского планетария спрятали в саркофаги из ДСП18.04.2025 16:11
Общество 18.04.2025 16:11