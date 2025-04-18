Новые объекты из ДСП появились сегодня, 18 апреля, вместо двух колонн «Луна» и «Марс» у планетария на улице имени Гагарина в Волгограде, сообщает V102.RU.





Колонна с названием красной планеты по левую сторону от входа на территорию планетария уже полностью запечатана в саркофаг из ДПС. Работы над другой колонной-близнецом с надписью «Луна» входят в финальную стадию.













Напомним, что в конце марта текущего года с колонны «Луна» рухнул на припаркованную рядом машину чугунный глобус. При падении конструкция раскололась на три части. Тогда разбитое «тело» оттащили в сторону и накрыли белым полотном.

Глобусы были установлены в 1954 году и с тех пор ни разу не ремонтировались. В Волгоградском планетарии тогда сообщили, что по результатам обследования объекта, с привлечением экспертов будет принято решение по восстановлению и приведению в порядок архитектурной композиции.

Фото Алексея Костякова / V102.RU