Где в Волгограде освятить куличи и пасхи: публикуем список храмов





Верующие волгоградцы готовятся ко встрече Пасхи. Хозяйки собирают праздничные корзины с нарядными куличами, творожными пасхами, раскрашенными яйцами и кутьей. Где и во сколько горожане смогут освятить праздничные угощения, расскажем в материале ИА «Высота102».

- Пасхальные торжества всегда очень красивы, и я бы не стал осуждать людей за то, что они при сборах праздничной снеди так стремятся к внешней красоте. В конце концов она спасет мир, - рассуждает настоятель храма Пресвятой Богородицы в поселке Средняя Ахтуба протоиерей Олег Кириченко. – Пасха – самое большое празднество в церкви. Его называют праздников праздник и торжество из торжеств! Ни дни рождения, ни юбилеи. Вот – праздников праздник! В такой важный для нас день хочется, чтобы все в нас пело – и тело, и душа, и дух. У каждого из нас свой путь к вере. И если кто-то из людей, еще не обладая высокими духовными чувствами, придет в храм хотя бы на освящение куличей, это станет важным шагом.

В храме Федора Ушакова Красноармейского района столы для праздничных блюд выставят уже сегодня – освящение куличей и яиц пройдёт с 14:00 до 16:00. В следующий раз священник окропит угощения святой водой после ночного богослужения.

В храме Рождества Пресвятой Богородицы на проспекте Столетова верующих волгоградцев, желающих освятить продукты для пасхального стола, ждут сегодня до полудня, а после - с 19:00 до 23:00. В воскресенье пасхальную выпечку будут освящать до 12:00.

На освящение куличей волгоградцев зовут и в храм Богоявления Господня на Тулака. Священники начнут выходить к горожанам с 11:00. Окропление куличей и других угощений намечено и на завтра – с 2:30, 6:30, 10:00 и с 11:00.

А в храме похвалы Пресвятой Богородицы корзины с куличами выставят для освящения в воскресенье – с 7:00 до 13:00.

В Александро-Невском соборе горожан, подготовивших свои пасхальные блюда, встретят сегодня сразу после литургии – ориентировочно в 12:00. А вот в первый день Пасхи освящение запланировано и сразу после ночного богослужения, и днем - с 8:00 до 16:00.

С праздничной снедью жители Центрального района могут прийти и в храм Сергия Радонежского. Кулинарные изыски волгоградских мастериц будут окроплять сегодня с 12:00 до 20:00 и завтра с 9:00 до 12:00.

Радость приближающейся Пасхи горожане разделят друг с другом и в храме Святого Иоанна Предтечи. Освящение куличей пройдет с 11:30 до 21:00 каждый час или раньше по требованию. В воскресенье столы для праздничной снеди рядом с храмом выставляться не будут.

В церкви Иоанна Кронштадского в Краснооктябрьском районе священники начнут праздничный чин сразу после утренней литургии. Освящение продлится до 18:00 и продолжится уже после ночного богослужения. В воскресенье горожан ждут в храме с 10:00 до 14:00.

Фото Павла Мирошкина