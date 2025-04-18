Потенциальные абитуриенты посетили профориентационные мероприятия ВТЗ





Волжский трубный завод, входящий в Трубную Металлургическую Компанию, провел профориентационные мероприятия в рамках Единого дня открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет». Презентации образовательных программ по металлургии посетили более 800 старшеклассников и их родителей.

Специалисты ВТЗ организовали классные часы и родительские собрания в более чем десяти школах города, в Волжском политехническом техникуме, который является партнером ВТЗ по проекту «Профессионалитет», а для сотрудников завода и их детей — на предприятии. Потенциальным абитуриентам рассказали о карьерных перспективах и корпоративной культуре ТМК, а их родителям продемонстрировали материально-техническую базу образовательных учреждений, подробно рассказали о социальных гарантиях во время обучения и работы на предприятиях.

В рамках «Профессионалитета» студенты обучаются по образовательным методикам, которые максимально отражают производственные процессы ВТЗ. Занятия проходят в мастерских, где воссозданы условия реального производства. На втором курсе студенты заключают целевой договор с ВТЗ, который гарантирует меры поддержки, в том числе выплату стипендии при успешном освоении образовательной программы, организацию практики и дальнейшего трудоустройства.

– Обучение в рамках программы повышает конкурентоспособность молодых специалистов за счет усиленной практической подготовки к работе на конкретном производстве. Сейчас по востребованным на заводе специальностям в ВПТ проходят обучение более 350 человек, а первые учащиеся «Профессионалитета» уже завершают обучение. Перед защитой диплома часть из них проходят практику на предприятии, – прокомментировал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.

Одна из ключевых целей проекта «Профессионалитет» – реструктуризация системы среднего профессионального образования и переход к адресному подходу в подготовке кадров, где заказчиком выступает предприятие-работодатель. ВТЗ содействует развитию материально-технической базы техникума-партнера, созданию площадок для усиленной практической подготовки студентов, целевой подготовке и последующему трудоустройству выпускников образовательных программ. Работу в проекте со стороны ТМК курирует Корпоративный университет ТМК2U.

Фото: пресс-служба ВТЗ

Реклама. АО «Волжский трубный завод», ИНН 3435900186, erid: F7NfYUJCUneRHyjq5E7i