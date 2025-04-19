ВТЗ открыл центр оздоровления и восстановительного лечения

Общество 19.04.2025 10:25 Реклама
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19.04.2025 10:25 Реклама
На Волжском трубном заводе, входящем в Трубную Металлургическую Компанию, при медико-санитарной части предприятия открылся центр для оздоровления и восстановительного лечения. Инициатива реализована в рамках мер, предпринимаемых компанией для повышения благополучия сотрудников и жителей регионов присутствия ТМК.
Церемония открытия приурочена к 24-й годовщине со дня образования ТМК. Комплекс осмотрели руководители компании и региональных органов власти в сфере охраны здоровья. Эксперты подчеркнули важность развития восстановительной медицины в регионе и системного подхода к оздоровлению жителей.
Центр размещается на третьем этаже поликлиники ВТЗ. Одно отделение занимает дневной стационар, во втором обустроены залы лечебной физкультуры и механотерапии для восстановления функций опорно-двигательного аппарата, а также установлено оборудование для физиотерапии и массажа. Здесь будут оказываться услуги по оздоровлению и реабилитации пациентов после травм, операций и перенесенных заболеваний.
Особое внимание уделено созданию в центре комфортной и доброжелательной атмосферы, способствующей улучшению здоровья. Также в дизайне учреждения использованы оттенки цветов, которые эффективно регулируют биологические ритмы человека и служат дополнением к традиционным методам лечения.
– Открытие отделения – важная веха на пути развития социальной ответственности предприятия и ощутимый вклад в улучшение качества жизни жителей региона. Здесь каждый сможет получить квалифицированную помощь и поддержку, а для работников ВТЗ станут доступными уникальные процедуры на расстоянии двух шагов от рабочего места. Теперь процесс восстановления после болезни будет гораздо эффективнее, – подчеркнул управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.
В рамках корпоративных программ укрепления здоровья сотрудников и снижения потерь по нетрудоспособности на предприятии также реализуются мероприятия по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, популяризации спорта и здорового образа жизни.
Фото: пресс-служба ВТЗ
Реклама. АО «Волжский трубный завод», ИНН 3435900186, erid: F7NfYUJCUneRHyjrXsd8
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