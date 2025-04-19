Итоги сразу двух конкурсов профессионального мастерства подвели накануне в регионе. «Учителем года» стал преподаватель географии лицея №9 Дзержинского района Волгограда Вячеслав Песчанский, а «Воспитателем года» — педагог центра развития ребенка №4 Краснооктябрьского района Анна Серышева. Они представят Волгоградскую область на федеральном уровне, сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона.
На звание лучшего воспитателя в этом году претендовали 32 педагога из 21 муниципального района. Второе место заняла Оксана Сверчукова, воспитатель детского сада «Ромашка» Октябрьского муниципального района Волгоградской области, третье — Надежда Тишкова из центра развития ребенка № 7 Дзержинского района Волгограда.
В конкурсе «Учитель года - 2025» участвовали 32 педагога из 16 муниципалитетов Волгоградской области. Второй стала преподаватель математики волгоградского лицея №1 Валерия Слинкина, третье место занял учитель химии Алексеевской школы им. И.В. Мушкетова Александр Лещенко.
К слову, с 2024 года решением главы региона увеличен размер денежного поощрения: победители и призеры региональных конкурсов получают от 100 до 300 тыс. руб.
Фото администрации Волгоградской области