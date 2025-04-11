ЦБ уточнил условия запрета на снятие наличных волгоградцами в банкоматах





Банк России уточнил информацию о введении с 1 сентября лимита на снятие в банкоматах наличных в размере 50 тысяч рублей в сутки.

В Центробанке пояснили, что 1 апреля был принят закон, обязывающий банки проводить мероприятия по борьбе с мошенничеством при выдаче наличных денег через банкоматы. Перед выдачей наличных через банкомат банк будет обязан проверить, снимает ли клиент деньги под влиянием аферистов. Если же банк найдет признаки мошенничества, он должен будет ограничить на 48 часов выдачу наличных суммой не более 50 тыс. рублей в сутки. После окончания данного срока лимит на снятие перестанет действовать.

Запрет обусловлен тем, что за 48 часов человек может одуматься и отказаться от обналичивания денег. Проводить проверку будет банк, который выдал клиенту карту. Перечень признаков мошеннических операций будет опубликован на сайте регулятора.

Также в ЦБ добавили, что закон обязал банки ограничить выдачу наличных через банкоматы суммой не более 100 тыс. рублей людям, сведения о которых содержатся в базе данных Банка России о мошеннических операциях.

Напомним, всего закон предусматривает для банков более 30 механизмов по защите от злоумышленников. Поэтому волгоградцам советуют заранее планировать операции и при необходимости предупреждать банк о крупных транзакциях, чтобы избежать нежелательной блокировки.