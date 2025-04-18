Конфискованные у пьяниц автомобили в Волгограде передали на СВО

Сегодня, 18 апреля, в Волгограде бойцам 20-й мотострелковой дивизии передали партию легковых автомобилей для их дальнейшей отправки на СВО, передает V102.RU.





- Мы передаем семь автомобилей, которые были конфискованы у лиц, которые нарушали правила дорожного движения и садились за руль пьяными, - рассказал журналистам руководитель территориального управления Росимущества Александр Хрипко. - Это уже не первая передача автомобилей, потому что на фронте это нужная вещь, чтобы, например, подвезти продовольствие или вывезти раненных.





Сотрудники территориального управления Росимущества помогают бойцам в зоне СВО регулярно средствами гигиены, оборудованием и техникой.





По словам Хрипко, особым спросом в зоне СВО пользуются средства передвижения. Коммерческие структуры помогают в формировании гуманитарных грузов. Они отвечают за техническое состояние автомобилей, которые должны быть на ходу.





Военные, которые осмотрели и приняли технику, пояснили, что машины используются в зоне СВО в разных целях.

- Например, мы срезаем у них крышу, чтобы вести огонь по беспилотникам. Любой транспорт помогает нам для выполнения боевых задач, - сказал участник СВО.





Вместе с автомобилями военным передали письма, написанные бойцам волгоградскими школьниками. На фронте такие весточки поднимают настроение и боевой дух.





Фото: Павел Мирошкин / V102.RU