Банк «Открытие» вошел в ТОП-5 банков по размеру портфеля кредитов ИП

Экономика 15.02.2021 16:49
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15.02.2021 16:49
Банк «Открытие» стал четвертым среди кредитных организаций по объему займов, выданных индивидуальным предпринимателям, говорится в исследовании сервиса brobank.ru.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка, по данным сервиса на 1 января 2021 года, объем кредитов, выданных банком ИП, составил 27,8 млрд рублей. За год этот показатель увеличился на 19,7%. При этом общий рост портфеля всех участников рейтинга – ТОП-50 банков по объему портфеля ИП – составил 18,3%.
В абсолютном выражении портфель займов ИП банка «Открытие» за год вырос на 4,6 млрд рублей. Этот результат стал третьим на рынке.
В исследовании говорится, что рейтинг опирается на остатки на профильных счетах, которые отображены в отчетности банков по Форме 101, публикуемой на сайте Банка России. Как указывают составители рейтинга, суммарная доля займов ИП его участников составляет 95,075% от всего рынка.
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